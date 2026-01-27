El Gobierno aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

Se confirmó el incremento en los sueldos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimiento Navales, firmado por Luis Caputo y Carlos Presti.
El Gobierno confirmó el aumento de salarios de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales. Esto se dio en conjunto con los incrementos salariales de los empleados estatales.
Estos nuevos valores se publicaron mediante el Decreto 1/2026 del Boletín Oficial, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. Los haberes se actualizaron en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.
En el Anexo I, que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó detallado de la siguiente manera:
En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la actualización del salario se detalló en el Anexo II de la resolución:
En conjunto, el Estado confirmó un aumento salarial del 2% para los empleados estatales del SIstema Nacional de Empleo Píblico (SINEP). Este incremento se acordó entre las autoridades gubernamentales y los representantes sindicales en la Comisión Negociadora Sectorial, en la que participaron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.
Además, mediante el Decreto 36/2026 se dispuso la actualización de las escalas salariales para los profesionales residentes nacionales de hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”:
En cuanto a las becas, los valores se fijaron en $459.398 para jefes, $417.723 para residentes de cuatro y tres años, $379.686 para segundo año y $345.174 para primer año, siempre en relación a diciembre.
comentar