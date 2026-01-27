El Gobierno aumentó el salario de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales

Estos nuevos valores se publicaron mediante el Decreto 1/2026 del Boletín Oficial, firmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Defensa, Carlos Presti. Los haberes se actualizaron en función de los criterios salariales fijados para la Administración Pública Nacional.

presti Carlos Presti. El titular de la cartera de Defensa firmó junto a Luis Caputo el aumento de salario de las Fuerzas Armadas y la Policía de Establecimientos Navales.

En el Anexo I, que acompaña la resolución, el haber mensual para el personal militar de las Fuerzas Armadas quedó detallado de la siguiente manera:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

Sargento, Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo, Cabo Segundo: $738.764

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720

En el caso de la Policía de Establecimientos Navales, la actualización del salario se detalló en el Anexo II de la resolución:

Comisario Inspector: $883.514

Comisario: $848.036

Sub Comisario: $788.793

Oficial Principal: $687.932

Oficial Inspector: $625.825

Oficial Subinspector: $523.412

Oficial Ayudante: $433.557

Oficial Subayudante: $381.309

Subescribiente: $622.606

Sargento Primero: $470.357

Sargento: $450.727

Cabo: $361.420

Agente de Primera: $349.341

Agente de Segunda: $343.686

En conjunto, el Estado confirmó un aumento salarial del 2% para los empleados estatales del SIstema Nacional de Empleo Píblico (SINEP). Este incremento se acordó entre las autoridades gubernamentales y los representantes sindicales en la Comisión Negociadora Sectorial, en la que participaron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía.

Además, mediante el Decreto 36/2026 se dispuso la actualización de las escalas salariales para los profesionales residentes nacionales de hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y del Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”:

Jefes: $1.437.773

Residentes de cuarto y tercer año: $1.343.479

Residentes de segundo año $1.221.711

Residentes de primer año $1.090.292

En cuanto a las becas, los valores se fijaron en $459.398 para jefes, $417.723 para residentes de cuatro y tres años, $379.686 para segundo año y $345.174 para primer año, siempre en relación a diciembre.