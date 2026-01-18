Encontraron a la hermana de Marcos Acuña: está internada en un hospital

Fabiana Muñoz, de 42 años y hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo, había sido vista por última vez el viernes por la mañana. “Andamos todos en la búsqueda, preocupados, para que aparezca porque la enfermedad que ella tiene no es fácil y sufre mucho porque le falta la medicación", habían expresado sus familiares.

Hermana de acuña Fabiana Muñoz fue encontrada en una zona rural de Neuquén.

Según confirmaron fuentes del caso, la mujer, que sufre de esquizofrenia, fue encontrada esta madrugada al "pie del tanque de agua, en la zona de bardas". Las tareas de búsqueda fueron coordinadas por el Ministerio Público Fiscal, con intervención de distintas áreas de la Policía de Neuquén.

Jéssica Acuña, hermana de la mujer que estaba desaparecida y del futbolista, se había quejado en las redes sociales por la falta de intervención del equipo psiquiátrico del Hospital de Zapala. Según relató, Fabiana había manifestado diversos problemas de salud mental en los últimos meses.

"Y ahora dónde están los psiquiatras del Hospital de Zapala, qué pasa que no llaman ahora… Esto se hubiese evitado si ellos hicieran su trabajo como corresponde”, cuestionó la mujer, al publicar la imagen de búsqueda de paradero de su familiar que difundió la Policía provincial.

Luego fue más a fondo y, en una entrevista con el diario La Mañana de Neuquén, fundamentó su enojo. “Estoy así porque desde octubre ella -en referencia a Fabiana- anda mal, varias veces llamamos a la Policía y, sin embargo, para la psiquiatra que la atiende ella estaba bien…”, apuntó contra la profesional que sigue el caso de su hermana.

Fabiana es una de las hermanas, por parte de madre, del Huevo Acuña. Los otros dos son Jéssica y Walter. Con este último comparten la pasión por River, donde el defensor juega en la actualidad.