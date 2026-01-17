Desesperada búsqueda de la hermana del campeón del mundo Marcos Acuña

La mujer, de 42 años, permanece con paradero desconocido desde el viernes, situación que generó un fuerte despliegue policial y la participación activa de familiares, vecinos y allegados en la búsqueda.

El caso mantiene en vilo a la comunidad local, no solo por el vínculo familiar con el reconocido futbolista, sino también por la preocupación en torno al estado de salud de Fabiana. Según confirmó su madre, Sara, la mujer padece esquizofrenia, un dato clave que incrementa la urgencia por encontrarla y garantizar que reciba la atención y los cuidados necesarios.

“Mi hija sufre de esquizofrenia, ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, expresó la madre en declaraciones al medio LM Cipolletti, reflejando la angustia que atraviesa la familia ante el paso de las horas sin noticias.

Investiga la policía de Neuquén

Desde el primer momento, la Policía de Neuquén activó el protocolo correspondiente y emitió un pedido oficial de paradero. De acuerdo a la información difundida, Fabiana fue vista por última vez en su domicilio ubicado en la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala. La descripción física indica que es de tez trigueña, contextura delgada, cabello castaño y ojos oscuros.

Al momento de su desaparición, vestía un gorro negro, una campera rompeviento de color verde, jean azul y zapatillas rosas. Estos datos fueron difundidos tanto por las autoridades como por la familia a través de redes sociales y cadenas de mensajes, con el objetivo de ampliar el alcance del pedido y obtener cualquier información que permita dar con su paradero.

Movilización de vecinos

En paralelo al trabajo policial, vecinos de Zapala se sumaron a las recorridas y a la difusión del caso, en una muestra de solidaridad que se replica en distintos puntos de la provincia. El operativo incluye rastrillajes en zonas urbanas y periféricas, así como la revisión de cámaras y testimonios que puedan aportar pistas.

La familia de Fabiana reiteró el pedido a la población para que, ante cualquier dato o indicio, se comuniquen de inmediato con la comisaría más cercana o llamen al número de emergencias 101. “Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser fundamental”, señalaron allegados.

Mientras continúa la búsqueda, la preocupación crece con el correr de las horas, y tanto la familia como las autoridades mantienen el llamado a la colaboración ciudadana con la esperanza de encontrar a Fabiana sana y salva.