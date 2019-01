No habilitan feria para revisar proceso a Cristina Fernández de Kirchner

Los jueces del máximo tribunal penal del país que trabajan en enero, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Eduardo Riggi, decidieron reenviar las apelaciones recibidas a la secretaría general de la Cámara para que, una vez terminado el receso, el próximo 1º de febrero, se remita todo a la Sala que interviene habitualmente en el caso.

Se trata de la sala I de Casación integrada por Petrone, Figueroa y el juez Diego Barroeataveña, este último de licencia durante todo el mes de enero.

Los camaristas remarcaron que sólo la defensa de uno de los procesados, el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, pidió “expresamente” habilitar la feria de enero en Casación para revisar su prisión preventiva, ya que permanece detenido al igual que el ex ministro de Planificación del kirchnerismo.

Casación “ha sostenido con anterioridad que, dado que la prisión preventiva confirmada cuenta con un instituto específico para cuestionarla, no corresponde habilitar la feria judicial a tal respecto”, resolvieron sobre ese punto los camaristas.

En cuanto a la situación de los demás procesados, la ex presidenta, De Vido, Baratta, el ex secretario de Obras Públicas, José López, y otros ex funcionarios y empresarios, el máximo tribunal penal del país entendió que “no median en el caso otros recursos” que podrían “quedar comprendidos” en las previsiones para habilitar el receso, previstos en una Acordada de Casación. “Por ello corresponde no habilitar la feria judicial en la presente causa y remitirla a la Secretaría General de esta Cámara para ser enviada a la Sala correspondiente una vez finalizada la misma”, concluyeron los magistrados.

ADEMÁS:

Definen un temario “fuerte” para las sesiones extraordinarias

Germán Garavano: “La Justicia avanza sobre corrupción y abuso de poder”