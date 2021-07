"No queremos que los jubilados sean la variable de ajuste"

"Ustedes están acá porque somos el Frente de Todos, y todos hacemos falta en la gestión de levantar la Argentina y nadie sobra", dijo Fernández al encabezar un acto en el Club Social y Deportivo Ituzaingó, ubicado en el partido de Lomas de Zamora.

El jefe de Estado destacó que precisamente en ese lugar, hace dos años y en la campaña presidencial, anunció que "en la Argentina los jubilados no iban a pagar más por sus medicamentos" porque la clase pasiva debía optar en aquel momento entre "pagar la luz o comprar remedios".

"Todos somos el Frente de Todos, el Gobierno de todos, de cada uno de nosotros, porque aquí nadie sobra, todos necesitamos del otro", agregó.

Además, aseguró que su voluntad es que los jubilados "vivan dignamente" y sostuvo que no se arrepentía de "haber elegido la gente" por sobre la economía ante el desafío que presentó la pandemia por coronavirus.

"Muchos me criticaron cuando dije que entre bancos y jubilados elegía a los jubilados, y entre salud y economía elegía salud, porque elegía la vida antes que la muerte, y no me arrepiento porque voy a luchar todos los días para que vivan con más salud y vivan bien", completó.

Por otra parte, Fernández destacó que "más del 90% de los adultos mayores de 60 años" de todo el país ya están vacunados contra el coronavirus, y reseñó que las primeras vacunas "fueron para los adultos mayores, que son los que estaban en riesgo".

El Presidente argentino recordó que cuando asumió el Gobierno recibió un país "en una situación muy crítica" y advirtió que en la política existe una dimensión "ética" que "supone interpretar que intereses se representa".

"Una sociedad que no piensa en los adultos mayores perdió la ética, la que no reconoce al que alcanzó la madurez y no le da tranquilidad necesaria para tener una vida tranquila no es una sociedad ética", resumió.

En esta misma línea, sostuvo que el Gobierno nacional "cuida" a los jubilados cuando decidieron lanzar el programa Casa Activa, que consiste en la construcción de lugares comunes con departamentos de uno y dos ambientes donde los adultos mayores encuentran todo lo que necesitan y conviven con sus pares.

“Nos tocó un tiempo muy difícil. Sabíamos lo enferma que estaba la Argentina que recibimos en 2019. En el medio hicimos un montón de cosas: garantizamos que las tarifas no subieran; hicimos que dejaran de pagar ganancias muchos jubilados y muchos trabajadores; arreglamos el tema de la deuda, y ahorramos 30 mil millones de dólares; hoy estamos negociando con el FMI la deuda que nos dejaron", reafirmó.

Y agregó: "La Argentina tiene el compromiso de pagar de aquí a fin de año casi 5 mil millones de dólares. No es que nos peleamos con el Fondo; peleamos por ustedes, por la Argentina. Yo lo que quiero para los argentinos es lo mejor para ellos. No queremos que ese acuerdo sea a costa del pueblo argentino”.

“Los mismos que tomaron esta deuda, andan por España explicando cómo debo negociar. Sería mejor que no hubiera tomado esta deuda. Nosotros, como dice Cristina, vamos a volver a ser felices. Vamos a volver a ser la Argentina que nos merecemos", concluyó.