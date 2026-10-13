El FMI redujo la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026 y 2027

Para 2027, el Fondo anticipó que la inflación se desacelerará hasta el 21,2%. Sin embargo, esta estimación supera en 5,5 puntos porcentuales la previsión del 15,7% que había presentado en abril.

Respecto de la balanza de cuenta corriente argentina, el FMI indicó que en 2025 registró un déficit equivalente al 1,1% del PBI. En cambio, para 2026 y 2027 proyectó un superávit del 0,6% en ambos años.

Por otra parte, el organismo prevé que la tasa de desempleo llegará al 7,6% en 2026, por encima del 7,4% registrado el año pasado. Para 2027, en tanto, estima que el indicador descenderá al 7,1%.

En abril de 2025, la Argentina suscribió con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas por US$20.000 millones, que contempla desembolsos y el cumplimiento de objetivos vinculados con la disciplina fiscal y la acumulación de reservas internacionales, entre otras condiciones.

De esta manera, el país continúa siendo el principal deudor del organismo multilateral, con compromisos que rondan los US$56.700 millones.