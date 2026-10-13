El FMI redujo la previsión de crecimiento de la Argentina para 2026 y 2027

El organismo recortó sus estimaciones económicas y proyectó una inflación mayor a la que había previsto para este año. Además, anticipó un desempleo del 7,6% para 2026.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este lunes que el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina crecerá un 2,1% durante este año, lo que representa una reducción de 1,4 puntos porcentuales respecto de las previsiones del 3,5% que había difundido en abril y julio.
Para 2027, el organismo proyectó una expansión económica del 3,5%, por debajo del crecimiento del 4,5% que había estimado en 2025.
Las nuevas cifras fueron publicadas en la actualización de las Perspectivas Económicas Globales (WEO, por sus siglas en inglés), que el FMI presentó este lunes en el marco de las reuniones conjuntas con el Banco Mundial en Tailandia.
En cuanto a la inflación, el organismo estimó que los precios en la Argentina aumentarán un 32,5% durante este año, un incremento de 2,1 puntos porcentuales frente al 30,4% calculado en abril. En julio, el FMI no había difundido una actualización de sus proyecciones inflacionarias para el país.
Para 2027, el Fondo anticipó que la inflación se desacelerará hasta el 21,2%. Sin embargo, esta estimación supera en 5,5 puntos porcentuales la previsión del 15,7% que había presentado en abril.
Respecto de la balanza de cuenta corriente argentina, el FMI indicó que en 2025 registró un déficit equivalente al 1,1% del PBI. En cambio, para 2026 y 2027 proyectó un superávit del 0,6% en ambos años.
Por otra parte, el organismo prevé que la tasa de desempleo llegará al 7,6% en 2026, por encima del 7,4% registrado el año pasado. Para 2027, en tanto, estima que el indicador descenderá al 7,1%.
En abril de 2025, la Argentina suscribió con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas por US$20.000 millones, que contempla desembolsos y el cumplimiento de objetivos vinculados con la disciplina fiscal y la acumulación de reservas internacionales, entre otras condiciones.
De esta manera, el país continúa siendo el principal deudor del organismo multilateral, con compromisos que rondan los US$56.700 millones.
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