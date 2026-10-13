El Gobierno afronta una semana de protestas de universitarios, gremios y movimientos sociales mientras Milei viaja a Estados Unidos

Distintos sectores confluirán frente al Congreso para reclamar por el financiamiento educativo, la discapacidad y la situación económica, en una nueva jornada de tensión para la gestión libertaria. El presidente no estará en el país, estará en Washington durante tres días.
El Gobierno Nacional se prepara para una nueva semana marcada por la conflictividad social, con movilizaciones de distintos sectores que cuestionan las políticas oficiales. El epicentro será la Plaza de los Dos Congresos, donde confluirán organizaciones sindicales, universitarios y movimientos sociales. Mientrasl tanto, Javier Milei se prepara para partir hacia los Estados Unidos esta noche a las 23, en lo que será su quinto viaje en el año.
Entre los principales reclamos que albergará sobre todo la Ciudad de Buenos Aires, figura el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, eje de la quinta Marcha Federal Universitaria. También participarán las centrales obreras CGT y CTA, sectores del sindicalismo de izquierda, la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), familiares de personas con discapacidad y hogares endeudados.
Al mismo tiempo, el presidente de la Nación estará alojado en Washington durante tres días, tal como marca su agenda. Allí se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, líder en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil. Además, se encontrará con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources. El pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo. También presenciará la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global".
En el país el foco es otro: luchar por los derechos, reclamar por las leyes incumplidas y marchar por el respeto. Desde la CGT sostienen que la movilización es necesaria para ratificar el peso del movimiento obrero como actor de presión y exigir que el Ejecutivo preste atención a las demandas que se expresan en las calles.
Por su parte, el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, defendió la convocatoria: “Tenemos que seguir profundizando la resistencia, copando las calles, no abandonando las calles, confrontando con todas nuestras herramientas contra este gobierno para terminar definitivamente con esta pesadilla y empezar a advertir al próximo gobierno que si no ponen en agenda los problemas de las mayorías populares tampoco tendrá un destino positivo y favorable”.
El dirigente también planteó la necesidad de construir una alternativa política y advirtió sobre los desafíos económicos y sociales que deberá afrontar la próxima gestión. En ese sentido, remarcó que los problemas del pueblo trabajador deben ocupar un lugar central en la agenda pública.
La convocatoria incluirá, además, cuestionamientos al DNU 70/23 y pedidos vinculados con las deudas familiares y la discapacidad. Sobre los temas que reunirán a los manifestantes, Gramajo sostuvo: “En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23, que es el instrumento central que ha tenido el gobierno para avanzar en su plan económico de miseria planificada. Y frente a ese escenario vamos a movilizar con todo”.
Ante la jornada de protesta, el oficialismo dispondrá un operativo de seguridad con vallados y efectivos de fuerzas nacionales, con apoyo de la Policía de la Ciudad. El esquema prevé distintos anillos de control para impedir que los manifestantes se acerquen al Parlamento.
En paralelo, La Libertad Avanza buscará desacreditar a los dirigentes que impulsan la convocatoria, a quienes suele vincular con intentos de desestabilización y con la denominada “casta sindical”, en línea con los cuestionamientos que Milei expresa habitualmente contra sus adversarios.
En tanto, Milei continuará con su visita en tierra norteamericana: expondrá en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise” y participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA. Recién el viernes por la noche, tomará un vuelo hacia Buenos Aires.
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