El Gobierno afronta una semana de protestas de universitarios, gremios y movimientos sociales mientras Milei viaja a Estados Unidos

Por su parte, el titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, defendió la convocatoria: “Tenemos que seguir profundizando la resistencia, copando las calles, no abandonando las calles, confrontando con todas nuestras herramientas contra este gobierno para terminar definitivamente con esta pesadilla y empezar a advertir al próximo gobierno que si no ponen en agenda los problemas de las mayorías populares tampoco tendrá un destino positivo y favorable”.

El dirigente también planteó la necesidad de construir una alternativa política y advirtió sobre los desafíos económicos y sociales que deberá afrontar la próxima gestión. En ese sentido, remarcó que los problemas del pueblo trabajador deben ocupar un lugar central en la agenda pública.

El gobierno arremete de nuevo contra las personas con discapacidad.

La convocatoria incluirá, además, cuestionamientos al DNU 70/23 y pedidos vinculados con las deudas familiares y la discapacidad. Sobre los temas que reunirán a los manifestantes, Gramajo sostuvo: “En la Plaza de los Dos Congresos se va a expresar una agenda muy amplia de reclamos vinculada a la universidad, a las familias endeudadas, a la discapacidad, al DNU 70/23, que es el instrumento central que ha tenido el gobierno para avanzar en su plan económico de miseria planificada. Y frente a ese escenario vamos a movilizar con todo”.

Ante la jornada de protesta, el oficialismo dispondrá un operativo de seguridad con vallados y efectivos de fuerzas nacionales, con apoyo de la Policía de la Ciudad. El esquema prevé distintos anillos de control para impedir que los manifestantes se acerquen al Parlamento.

En paralelo, La Libertad Avanza buscará desacreditar a los dirigentes que impulsan la convocatoria, a quienes suele vincular con intentos de desestabilización y con la denominada “casta sindical”, en línea con los cuestionamientos que Milei expresa habitualmente contra sus adversarios.

El Gobierno de Javier Milei profundiza su alineamiento estratégico con Estados Unidos.

En tanto, Milei continuará con su visita en tierra norteamericana: expondrá en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, recibirá otro premio denominado “Global Champion of Free Enterprise” y participará en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA. Recién el viernes por la noche, tomará un vuelo hacia Buenos Aires.