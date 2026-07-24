Osvaldo Jaldo recibió el alta tras una angioplastia ¿cómo será su recuperación?

Pese al alta hospitalaria, Jaldo permanecerá durante las próximas 48 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir con los controles médicos previstos y monitorear su evolución antes de recibir la autorización definitiva para viajar.

De acuerdo con el comunicado oficial, el mandatario tiene previsto regresar a Tucumán a más tardar el lunes 27 de julio, una vez finalizada la etapa inicial de seguimiento médico tras la intervención coronaria.