Osvaldo Jaldo recibió el alta tras una angioplastia ¿cómo será su recuperación?

El gobernador de Tucumán fue operado de urgencia en el Hospital Italiano por un problema coronario. Permanecerá 48 horas más en Buenos Aires antes de regresar a la provincia.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, recibió este viernes el alta médica luego de haber sido sometido a una angioplastia de urgencia con colocación de un stent por un problema coronario. Según informó el Gobierno provincial, la intervención fue exitosa y el mandatario continuará su recuperación de manera ambulatoria.
Jaldo había sido internado el jueves en el Hospital Italiano de Buenos Aires tras sufrir un malestar físico mientras se encontraba en la Ciudad a la espera de una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Luego de la cirugía, las autoridades confirmaron que su evolución fue favorable.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Tucumán precisó que el gobernador fue dado de alta este viernes por la mañana, después de la angioplastia con colocación de un stent en la arteria coronaria derecha realizada durante la jornada anterior.
El parte médico destacó que "la intervención fue exitosa y la evolución muy favorable, encontrándose el Gobernador en excelente estado de salud y de muy buen ánimo", al tiempo que señaló que continuará con el tratamiento indicado por los profesionales de la salud.
Pese al alta hospitalaria, Jaldo permanecerá durante las próximas 48 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cumplir con los controles médicos previstos y monitorear su evolución antes de recibir la autorización definitiva para viajar.
De acuerdo con el comunicado oficial, el mandatario tiene previsto regresar a Tucumán a más tardar el lunes 27 de julio, una vez finalizada la etapa inicial de seguimiento médico tras la intervención coronaria.
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