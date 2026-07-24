Marcela Pagano denunció una campaña británica en contra de la Argentina

Y apuntó: "Lo hizo a través de Auspice Stella, entidad con estatus consultivo ante el ECOSOC. ¿Y quién creó Auspice Stella? Los 'pretendientes al trono' del autodenominado Reino de la Araucanía y la Patagonia. Sí, leyó bien: un 'reino'".

"Ese 'reino' lo inventó en 1860 un aventurero francés, Orélie Antoine de Tounens. Ningún Estado lo reconoció jamás. En 1873 la justicia de París ya había establecido que no acreditaba condición soberana alguna. Su actual 'pretendiente' también es francés", apuntó en tono irónico.

Y detalló: "Mariqueo fue nombrado en 2010 'conde de Lul-lul Mawidha' y 'encargado de Asuntos Exteriores' del reino. Y admitió públicamente que el reino fue una herramienta importante para obtener el estatus ante la ONU. Lo dijo él, no yo",

"Ahora, el dato central: el mapa. Para la organización de Bristol, el 'territorio ancestral' abarca todo lo que está al sur del Bío-Bío en Chile y de los ríos Salado y Colorado en Argentina. E incluye Malvinas y la Antártida", se explayó.

Mientras que en el tramo siguiente Marcela Pagano reflexiono: "Pensemos un segundo. Una organización con sede en Inglaterra, conducida por británicos, sostiene que Malvinas y la Antártida no son argentinas… sino de una 'nación' cuyo 'reino' encabeza un francés. ¿A quién beneficia esa triangulación? No a la Argentina…"

"Jurídicamente no es inocuo: la Resolución 2065 (XX) de la ONU reconoce una disputa de soberanía BILATERAL entre Argentina y el Reino Unido. Introducir un tercer 'reclamante" artificial diluye nuestro título y erosiona el principio de integridad territorial", detalló.

Otro eslabón de la campaña britanica anti-Argentina es la organización en Bristol (UK) dice representar a la “Nación Mapuche”. Según sus propias publicaciones, el “territorio ancestral” que reclama incluye las Islas Malvinas y la Antártida Argentina. Abro hilo — Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 24, 2026

Y sostuvo en su cuenta de X: "Seamos rigurosos: en 2017 se afirmó que esta ONG financiaba a la RAM. Nunca se exhibió prueba documental ni hubo confirmación judicial pública. La organización lo negó. No necesito esa afirmación: los hechos documentados alcanzan y sobran".

"Y algo fundamental: esto NO es contra los pueblos originarios. Las propias comunidades mapuches de la Patagonia rechazaron la “monarquía” y la representación que Bristol se atribuye. Defiendo el art. 75 inc. 17 CN y deslindo su causa legítima de una apropiación extranjera", agregó.

La diputada acotó: "El contexto lo explica todo: base militar en Mount Pleasant, licencias pesqueras sobre nuestra zona económica, petróleo en Sea Lion, proyección antártica. Académicos británicos lo reconocen: en 1982 defendieron las islas por intereses estratégicos de largo plazo en recursos".

"Mientras tanto, el Reino Unido veta la recomposición militar argentina. Una Argentina condicionada no puede discutir el statu quo del Atlántico Sur. Esa es la ecuación completa. Y por eso ninguna pieza del tablero es casual", siguió.

Y acotó: "Por eso presento un pedido de informes al Poder Ejecutivo: ¿qué hizo la Cancillería ante el ECOSOC sobre el estatus de Auspice Stella? ¿Protestó los mapas que incluyen Malvinas? ¿Qué prueba sustenta el RePET? La Res. 1996/31 del ECOSOC permite retirar ese estatus. Hay que usarla".

"Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. La soberanía no se negocia, no se terceriza y no se disfraza de causa ajena. La integridad territorial es un mandato constitucional permanente e irrenunciable. #Malvinas #SoberaníaNacional", concluyó.