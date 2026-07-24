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Operaron de urgencia al gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo tras un fuerte dolor en el pecho

El gobernador de Tucumán fue internado e intervenido de urgencia en el Hospital Italiano tras sufrir un fuerte dolor en el pecho. Evoluciona favorablemente y permanece bajo observación.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue sometido a una intervención médica en la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir una descompensación que lo obligó a suspender las actividades previstas para la jornada, según informó oficialmente el Gobierno provincial.

Mediante un comunicado, las autoridades precisaron que el mandatario, de 68 años, presentó un fuerte dolor en el pecho acompañado de sudoración mientras se encontraba en la Capital Federal, donde tenía programado un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Desde el Ejecutivo tucumano señalaron que la intervención fue exitosa, que el gobernador evoluciona favorablemente y que permanecerá internado bajo observación durante los próximos días.

La visita de Jaldo a Buenos Aires se producía en el marco de una serie de reuniones vinculadas a la relación institucional con la administración del presidente Javier Milei, quien días atrás había viajado a San Miguel de Tucumán para participar del acto por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

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