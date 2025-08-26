Política |

Pablo Domenichini: "Soy parte de una generación que no quiere elegir entre dos fracasos"

El candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires sostuvo un cruce por la red social X con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

El candidato a diputado provincial por Somos Buenos Aires en la Tercera Sección Electoral, Pablo Domenichini, mantuvo un fuerte cruce en la red social X con la candidata del kirchnerismo, Mayra Mendoza.

Yo no necesito disfrazarme de pueblo, porque nací en el Conurbano, trabajé toda mi vida acá y sé lo que es que te choreen a plena luz del día o que te corten el agua una semana. A mí nadie me cuenta el conurbano desde una foto”, publicó Domenichini.

Y agregó: “Soy parte de una generación que no quiere elegir entre dos fracasos. El sentido común también es una bandera. Y llegó la hora de levantarla bien alto”.

Por su parte, Mayra Mendoza respondió: “Disfrazado estás vos, Pablito, disfrazado de oposición y sos lo mismo que la runfla de Libertad Avanza. La gente no necesita más sommelier de vestimentas ni de frases vacías para Twitter. Mejor pónganse a defender los intereses de los argentinos y de los bonaerenses y no sean más cómplices de este gobierno de coimeros”.

Mayra: ni con la motosierra, ni con la máquina de humo que le pavimentó el camino al gobierno y le armó las listas a LLA. Yo tomo partido por los que laburan, los que sufren el abandono, los que quieren algo nuevo ”, replicó Domenichini.

El legislador provincial y rector de la Universidad de Guillermo Brown tiene como eje de campaña la cercanía con los vecinos y la defensa de los trabajadores.

