Una encuesta revela que todos conocen el caso de las coimas en ANDIS

El escándalo desatado a partir de la filtración de audios traspasó las fronteras argentinas. En el exterior, el 60% cree que Karina y los Menem son culpables.

Una encuesta realizada por Management & Fit señaló que todo el mundo está al tanto del escándalo de los audios y las supuestas coimas que sacude al Gobierno nacional y el 60% cree que Karina Milei y los Menem, Martín y Lule, son culpables.

A partir del estudio, que fue realizado entre el 25 y 26 de agosto, el 94,5% de los encuestados aseguró conocer el caso de las coimas y para la mayoría, se trata de un hecho grave.

Mientras que el 73,2% lo considera "muy" o "algo" grave. En cuanto a la veracidad de las denuncias, el 59,2% sostiene que son ciertas y revelan un entramado de corrupción.

En cambio, apenas un 11,8% desestima los hechos y toma como una jugada electoral o interna política. De acuerdo al sondeo, el 56,1% dice que el caso reduce su confianza en la gestión de Javier Milei.

Además, 8 de cada 10 consideran que el Presidente debería dar explicaciones públicas, y un 61,3% cree, incluso que debería hacerlo de manera urgente.

De todos modos, el impacto en la intención de voto es mucho más limitado: el 82,6% sostiene que este episodio no cambiará su elección en los meses previos a las legislativas.

