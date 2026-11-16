La reunión se produce en el marco de la caída de 32.329 empleadores menos que en noviembre de 2023, el último mes completo antes de la asunción de Javier Milei.
La diputada nacional Marcela Pagano, del bloque Coherencia, encabeza esta tarde el tercer encuentro del Observatorio PyME en la Cámara de Diputados de la Nación, una convocatoria pone en discusión la caída de las ventas, los costos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y las dificultades para sostener la producción y el empleo formal.
El encuentro se produce en el marco de una continua caída del empleo, solo en agosto se registraron 139 empleadores menos, según informó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que registró 479.928 empleadores con personal declarado en unidades productivas.
Esa cifra reflejó 139 empleados menos que en julio, 10.234 menos que en diciembre de 2025 y 14.353 menos que en agosto de 2025. Los registros de la SRT son la base del Monitor Mensual de Empresas de Fundar.
En el encuentro hablarán por el sector productivo
* Mauro González, presidente de la Confederación PyME.
* Adriana Errecalde, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias Patagonia Sur.
* Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA).
* Pablo Rico, presidente de la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), con intervención por Webex.
* Pablo Gaspari, presidente de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA).
* Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC).
* Claudio Aníbal Páez, referente en la Ciudad de Buenos Aires de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA).
* Rubén Pallone, presidente de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina (CIMA).
* Noelia Lezcano, presidenta de la Asociación Civil Liderar Mujer e integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo.
* Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).
* Diego Ojeda, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC).
* Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense (CES).
* Marco Meloni, de la Fundación Pro Tejer.
En cuanto a la participación legislativa, además de la diputada Marcela Pagano (Coherencia), está prevista la participación de los legisladores Jorge Taiana, Eduardo Félix Valdés, Sabrina Selva, Marina Dorotea Salzmann y Carlos Daniel Castagneto, de Unión por la Patria, y de Alberto Arrúa, de Argentina Federal.
El encuentro da continuidad a la presentación del Monitor Mensual de Empresas del 14 de septiembre y a la segunda jornada del 16 de octubre. El Observatorio busca dar seguimiento a la evolución de las empresas y llevar al debate parlamentario las propuestas del sector productivo para sostener la actividad y el empleo.
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