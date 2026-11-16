La incorporación de esta temática al debate académico internacional fue promovida por el Dr. Claudio Fede, permitiendo que representantes judiciales de Latinoamérica y Portugal conocieran la experiencia legislativa bonaerense y reflexionaran sobre la importancia de avanzar en marcos normativos similares en sus respectivos países.

Durante el intercambio, magistrados internacionales destacaron el valor de contar con herramientas legislativas que acompañen el crecimiento de estas disciplinas, reconozcan a sus deportistas y contribuyan a generar nuevas oportunidades de inclusión y desarrollo para los jóvenes.

En ese contexto, Vivona puso en valor el camino recorrido por la provincia de Buenos Aires, donde el reconocimiento legislativo de los deportes urbanos permitió avanzar hacia nuevas instancias de desarrollo deportivo, institucional y competitivo.

Un ejemplo reciente fue la realización de los primeros Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), organizados en Malvinas Argentinas junto al Comité Olímpico Argentino, que reunieron a más de 700 deportistas de 22 provincias del país. Este acontecimiento representó un paso importante en la consolidación de estas disciplinas y en su proyección a nivel nacional.

Vivona acompañó el cierre del tercer encuentro internacional Jueces por la Paz en Racing Club de Avellaneda

Del intercambio académico a las competencias deportivas

Luego de las actividades desarrolladas en la UBA, el encuentro continuó con las competencias deportivas, que tuvieron como escenarios las instalaciones del Club Atlético River Plate y Racing Club de Avellaneda.

A través de distintas disciplinas, los más de 350 magistrados participantes compartieron jornadas de competencia, compañerismo e integración, trasladando al ámbito deportivo los valores promovidos durante los encuentros académicos.

El cierre de esta tercera edición se realizó en Racing Club de Avellaneda, con la participación de su presidente, Diego Milito, histórico futbolista de la Selección Argentina y referente del fútbol nacional, y Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).

Luis Vivona también estuvo presente en esta última jornada, acompañando al Dr. Claudio Fede y a las delegaciones internacionales, en un encuentro que volvió a demostrar la capacidad del deporte para reunir a personas de diferentes países, culturas y trayectorias profesionales.

Un compromiso con el deporte que trasciende fronteras

La tercera edición de Jueces por la Paz permitió consolidar una iniciativa que año tras año fortalece los vínculos entre representantes del Poder Judicial de distintos países, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de espacios de cooperación internacional.

En ese sentido, Vivona destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas desde su responsabilidad como legislador provincial, reafirmando su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que promuevan la práctica deportiva y amplíen las oportunidades de participación.

El diputado también resaltó la importancia de continuar articulando esfuerzos entre instituciones, organizaciones deportivas y distintos niveles del Estado, tomando como referencia el trabajo que se viene desarrollando en Malvinas Argentinas junto al intendente Leo Nardini y el Comité Olímpico Argentino.

Asimismo, manifestó su satisfacción por el interés internacional que despertó la Ley de Deporte Urbano bonaerense, destacando que compartir estas experiencias puede contribuir a que nuevas legislaciones reconozcan y acompañen el crecimiento de estas disciplinas en otros países de Latinoamérica.

Vivona acompañó el cierre del tercer encuentro internacional Jueces por la Paz en Racing Club de Avellaneda

Finalmente, Vivona felicitó y agradeció especialmente al Dr. Claudio Fede por continuar impulsando Jueces por la Paz y por permitirle colaborar, una vez más, con una iniciativa que reúne al ámbito judicial y deportivo en torno a valores compartidos.

Con la participación de nueve países, más de 350 magistrados y una agenda que integró actividades académicas y deportivas, la tercera edición de Jueces por la Paz concluyó reafirmando que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos entre las naciones, promover la integración y construir una cultura de paz.