La iniciativa combinó jornadas académicas en la Facultad de Derecho de la UBA con competencias deportivas en River Plate y Racing Club de Avellaneda. El diputado provincial destacó la importancia del deporte como herramienta de integración internacional y el interés que despertó la Ley de Deporte Urbano bonaerense entre magistrados de distintos países.
La tercera edición de Jueces por la Paz reunió a más de 350 magistrados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal, en un encuentro internacional que combinó el intercambio académico, la práctica deportiva y el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones.
El diputado provincial Luis Vivona acompañó las distintas jornadas de esta iniciativa impulsada por el Dr. Claudio Fede, que comenzó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y continuó con competencias deportivas en las instalaciones de River Plate y Racing Club de Avellaneda, donde se realizó el cierre.
Durante las jornadas académicas realizadas en la Facultad de Derecho de la UBA, magistrados de distintos países compartieron experiencias y reflexiones sobre el papel de las instituciones, la cooperación internacional y el deporte como herramienta para promover la paz y la integración.
Uno de los temas que despertó especial interés fue la Ley de Deporte Urbano N.º 15.541 de la Provincia de Buenos Aires, impulsada por Luis Vivona, una legislación pionera que reconoce y promueve el desarrollo de disciplinas deportivas nacidas en las calles, plazas y espacios públicos.
La incorporación de esta temática al debate académico internacional fue promovida por el Dr. Claudio Fede, permitiendo que representantes judiciales de Latinoamérica y Portugal conocieran la experiencia legislativa bonaerense y reflexionaran sobre la importancia de avanzar en marcos normativos similares en sus respectivos países.
Durante el intercambio, magistrados internacionales destacaron el valor de contar con herramientas legislativas que acompañen el crecimiento de estas disciplinas, reconozcan a sus deportistas y contribuyan a generar nuevas oportunidades de inclusión y desarrollo para los jóvenes.
En ese contexto, Vivona puso en valor el camino recorrido por la provincia de Buenos Aires, donde el reconocimiento legislativo de los deportes urbanos permitió avanzar hacia nuevas instancias de desarrollo deportivo, institucional y competitivo.
Un ejemplo reciente fue la realización de los primeros Juegos Argentinos Urbanos (JAUR), organizados en Malvinas Argentinas junto al Comité Olímpico Argentino, que reunieron a más de 700 deportistas de 22 provincias del país. Este acontecimiento representó un paso importante en la consolidación de estas disciplinas y en su proyección a nivel nacional.
Luego de las actividades desarrolladas en la UBA, el encuentro continuó con las competencias deportivas, que tuvieron como escenarios las instalaciones del Club Atlético River Plate y Racing Club de Avellaneda.
A través de distintas disciplinas, los más de 350 magistrados participantes compartieron jornadas de competencia, compañerismo e integración, trasladando al ámbito deportivo los valores promovidos durante los encuentros académicos.
El cierre de esta tercera edición se realizó en Racing Club de Avellaneda, con la participación de su presidente, Diego Milito, histórico futbolista de la Selección Argentina y referente del fútbol nacional, y Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA).
Luis Vivona también estuvo presente en esta última jornada, acompañando al Dr. Claudio Fede y a las delegaciones internacionales, en un encuentro que volvió a demostrar la capacidad del deporte para reunir a personas de diferentes países, culturas y trayectorias profesionales.
La tercera edición de Jueces por la Paz permitió consolidar una iniciativa que año tras año fortalece los vínculos entre representantes del Poder Judicial de distintos países, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción de espacios de cooperación internacional.
En ese sentido, Vivona destacó la importancia de acompañar este tipo de propuestas desde su responsabilidad como legislador provincial, reafirmando su compromiso con el desarrollo de políticas públicas que promuevan la práctica deportiva y amplíen las oportunidades de participación.
El diputado también resaltó la importancia de continuar articulando esfuerzos entre instituciones, organizaciones deportivas y distintos niveles del Estado, tomando como referencia el trabajo que se viene desarrollando en Malvinas Argentinas junto al intendente Leo Nardini y el Comité Olímpico Argentino.
Asimismo, manifestó su satisfacción por el interés internacional que despertó la Ley de Deporte Urbano bonaerense, destacando que compartir estas experiencias puede contribuir a que nuevas legislaciones reconozcan y acompañen el crecimiento de estas disciplinas en otros países de Latinoamérica.
Finalmente, Vivona felicitó y agradeció especialmente al Dr. Claudio Fede por continuar impulsando Jueces por la Paz y por permitirle colaborar, una vez más, con una iniciativa que reúne al ámbito judicial y deportivo en torno a valores compartidos.
Con la participación de nueve países, más de 350 magistrados y una agenda que integró actividades académicas y deportivas, la tercera edición de Jueces por la Paz concluyó reafirmando que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer los vínculos entre las naciones, promover la integración y construir una cultura de paz.
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