Victoria Villarruel se burló de una diputada libertaria que intentó explicar la suba de la inflación

Por eso nunca entendió a @JMilei no sabe explicar un dato de economía. Es burra. @LANACION publiquen mi respuesta. — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) November 16, 2026

En su explicación, la diputada sostuvo que la aceleración no debía interpretarse como un cambio de tendencia y atribuyó buena parte de la diferencia a modificaciones regulatorias vinculadas con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas.

Según planteó, esos cambios aportaron 0,3 puntos porcentuales al indicador mensual, por lo que consideró que, sin ese efecto, la inflación se habría mantenido en el 1,9%.

Santillán también aseguró que, al observar los distintos componentes del índice, la economía continúa mostrando una trayectoria de desaceleración inflacionaria, pese al aumento registrado durante el último mes.

Una burla que reavivó la interna

La explicación de la legisladora generó cuestionamientos y comentarios irónicos en las redes sociales, donde distintos usuarios pusieron en duda sus argumentos.

Uno de ellos compartió el video acompañado por un mensaje particularmente descalificador: "De repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso".

@danhaggok @M_Bronenberg Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 15, 2026

Fue precisamente a esa publicación a la que respondió Villarruel, quien comparó las intervenciones de la diputada con los sketches humorísticos de Capusotto.

La reacción de la vicepresidenta volvió a exponer las diferencias que mantiene con sectores del oficialismo y sumó un nuevo episodio a las tensiones internas del espacio libertario.

El cruce se produjo, además, en medio de las repercusiones por el dato de inflación de octubre, que marcó una aceleración respecto del mes anterior y reabrió el debate sobre la evolución de los precios.

Así, una explicación económica destinada a respaldar la gestión de Milei terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de enfrentamiento político dentro del propio oficialismo.