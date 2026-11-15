Victoria Villarruel se burló de una diputada libertaria que intentó explicar la suba de la inflación

Victoria Villarruel volvió a alimentar la interna de La Libertad Avanza al burlarse de un video de la diputada Juliana Santillán, quien intentó explicar por qué la inflación de octubre subió al 2,2%
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a profundizar este domingo las diferencias dentro de La Libertad Avanza al burlarse públicamente de un video difundido por la diputada nacional Juliana Santillán, quien había intentado justificar la aceleración de la inflación de octubre y defender la política económica del Gobierno de Javier Milei. La diputada luego le respondió a la titular del Senado y la calificó de "burra".
"Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho", escribió Villarruel en su cuenta de X, en referencia al humorista Diego Capusotto, al responder a una publicación de otro usuario que había compartido la grabación de la legisladora oficialista.
El comentario de la titular del Senado llamó la atención porque, lejos de respaldar a una integrante del espacio que la llevó a la Vicepresidencia, se sumó a las críticas contra una de las diputadas que habitualmente defienden las medidas del Ejecutivo.
La controversia comenzó después de que Santillán publicara un video en el que analizaba el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el Indec, que registró una suba del 2,2% en octubre, por encima del 1,9% de septiembre.
En su explicación, la diputada sostuvo que la aceleración no debía interpretarse como un cambio de tendencia y atribuyó buena parte de la diferencia a modificaciones regulatorias vinculadas con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas.
Según planteó, esos cambios aportaron 0,3 puntos porcentuales al indicador mensual, por lo que consideró que, sin ese efecto, la inflación se habría mantenido en el 1,9%.
Santillán también aseguró que, al observar los distintos componentes del índice, la economía continúa mostrando una trayectoria de desaceleración inflacionaria, pese al aumento registrado durante el último mes.
La explicación de la legisladora generó cuestionamientos y comentarios irónicos en las redes sociales, donde distintos usuarios pusieron en duda sus argumentos.
Uno de ellos compartió el video acompañado por un mensaje particularmente descalificador: "De repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso".
Fue precisamente a esa publicación a la que respondió Villarruel, quien comparó las intervenciones de la diputada con los sketches humorísticos de Capusotto.
La reacción de la vicepresidenta volvió a exponer las diferencias que mantiene con sectores del oficialismo y sumó un nuevo episodio a las tensiones internas del espacio libertario.
El cruce se produjo, además, en medio de las repercusiones por el dato de inflación de octubre, que marcó una aceleración respecto del mes anterior y reabrió el debate sobre la evolución de los precios.
Así, una explicación económica destinada a respaldar la gestión de Milei terminó convirtiéndose en un nuevo motivo de enfrentamiento político dentro del propio oficialismo.
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