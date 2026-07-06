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Paraguay: la Justicia pidió dos años y dos meses de cárcel para Edgardo Kueider

Fue presentada por la Fiscalía ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción, el pedido de condena también alcanzó a su ex secretaria.

La Justicia de Paraguay pidió una pena de 2 años y 2 meses de cárcel para el ex senador entrerriano Edgardo Kueider y para su ex secretaria, Iara Guinsel Costa, por el delito de tentativa de contrabando

La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de la ciudad de Asunción, informaron medios internacionales

Hasta el momento, el ex senador nacional por Entre Ríos, permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de "seis departamentos y seis cocheras en Asunción", inmuebles que ya fueron embargados.

El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211.000 dólares, 646.000 pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

Los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares. Según la Justicia, la pareja habría ingresado a Paraguay "en reiteradas ocasiones bajo el estatus de turistas" e introdujo diversas divisas en efectivo "sin declararlas ante las autoridades de control".

ADEMÁS: Caso Edgardo Kueider: rechazan habilitar la feria para tratar el pedido de volver a su banca

En Argentina, el ex legislador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino.

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