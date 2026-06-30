Tras la hazaña ante Alemania, el presidente de Paraguay decretó feriado nacional

Peña acompañó la decisión con diferentes publicaciones en su cuenta de X. En la primera escribió: "¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado, carajo!!".

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Luego compartió un mensaje con un tono más institucional: "Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde". También destacó el trabajo del plantel dirigido por Gustavo Alfaro: "Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera".

El mandatario también hizo referencia al decreto presidencial y cerró sus publicaciones con una frase de celebración: "Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar. ¡Vamos Paraguay!".

La medida permitió extender los festejos tras una de las victorias más importantes de la historia del fútbol paraguayo, luego de vencer a Alemania y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.