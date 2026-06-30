Tras la hazaña ante Alemania, el presidente de Paraguay decretó feriado nacional

Santiago Peña decretó feriado nacional en Paraguay tras la histórica clasificación de la Albirroja a octavos del Mundial 2026, luego de eliminar a Alemania en la tanda de penales.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional para este martes 30 de junio con el objetivo de que todo el país pueda celebrar la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania, tetracampeona del mundo.
La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 6280 y generó una rápida repercusión en todo Paraguay.
El decreto establece que el feriado fue dispuesto "para conmemorar el épico triunfo de la selección paraguaya sobre el tetracampeón del mundo, Alemania y el histórico pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026". Además, desde el Gobierno explicaron que la decisión busca permitir que "todos los compatriotas puedan celebrar juntos este importante logro deportivo que enorgullece a todo el país".
La resolución fue posible gracias a la Ley N.º 7544/2025, que habilita al Poder Ejecutivo paraguayo a establecer feriados extraordinarios en situaciones especiales de interés nacional. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo remarcó que la victoria "va mucho más allá de lo deportivo" y representa un momento de gran importancia para la identidad y la unión del pueblo paraguayo.
Peña acompañó la decisión con diferentes publicaciones en su cuenta de X. En la primera escribió: "¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado, carajo!!".
Luego compartió un mensaje con un tono más institucional: "Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde". También destacó el trabajo del plantel dirigido por Gustavo Alfaro: "Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera".
El mandatario también hizo referencia al decreto presidencial y cerró sus publicaciones con una frase de celebración: "Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar. ¡Vamos Paraguay!".
La medida permitió extender los festejos tras una de las victorias más importantes de la historia del fútbol paraguayo, luego de vencer a Alemania y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.
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