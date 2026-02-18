Paro general: suspenden cuatro partidos del Torneo Apertura y peligra la Recopa Sudamericana

La medida alcanza a cuatro compromisos del certamen local y deja en suspenso la organización de la jornada. Fuentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que ya se iniciaron gestiones para reubicar los partidos en el calendario, aunque por el momento no hay nuevas fechas oficiales.

Los encuentros afectados son Defensa y Justicia frente a Belgrano y San Lorenzo ante Estudiantes de Río Cuarto, ambos pautados para las 17.15, además de Independiente Rivadavia contra Independiente e Instituto frente a Atlético Tucumán, previstos para las 19.30. Sin personal habilitado para tareas clave dentro de los estadios, la disputa de los partidos resulta inviable.

El parate obliga ahora a "encastrar" los compromisos en una agenda ya de por si exigida por la competencia local y los torneos internacionales. La acumulación de fechas representa un desafío adicional para la organización, que deberá evitar superposiciones y respetar compromisos previamente asumidos.

La Recopa Sudamericana, pendiente de definición

AP25326847522473 Lanús jugará la Recopa Sudamericana tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025.

El impacto del paro también alcanzó el plano internacional. El partido de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo quedó en pausa ante la imposibilidad de garantizar el operativo correspondiente. Si bien no hubo una comunicación formal definitiva, el escenario apunta a una postergación sujeta a confirmación oficial.

En este contexto, ambos clubes quedaron a la espera de definiciones para reorganizar viajes, logística y dispositivos de seguridad. La incertidumbre complica la planificación deportiva y administrativa, especialmente en una competencia de calendario ajustado.

Por ahora, lo único confirmado es la suspensión total de la actividad prevista para el jueves. La AFA deberá reordenar la sexta fecha del Torneo Apertura y definir junto a los organismos correspondientes el futuro inmediato de la Recopa, en una semana atravesada por la medida de fuerza y sus efectos en el fútbol argentino.