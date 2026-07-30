Patricia Bullrich abrió la puerta a una candidatura en la Ciudad: "Me tengo una fe bárbara"

Al referirse a la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich consideró que la administración porteña necesita "cambiar profundamente". Señaló que existe un exceso de burocracia y planteó que una eventual gestión debería avanzar en una reducción del tamaño del Estado y en un alivio de la carga impositiva para los vecinos.

También evitó confrontar directamente con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, aunque deslizó diferencias sobre la gestión. "No quiero competir sobre quién sacó los piquetes, pero es evidente quién los sacó", ironizó, al reivindicar las políticas de seguridad implementadas durante su paso por el Ministerio.

Por otra parte, respaldó la intención del oficialismo de eliminar las PASO y sostuvo que el actual sistema genera procesos electorales demasiado extensos. A su juicio, "más gobierno y menos elecciones" permitiría concentrar los esfuerzos en la gestión y no en la competencia política permanente.

Finalmente, Bullrich cuestionó la decisión de Cristina Kirchner de recurrir a organismos internacionales para revisar la condena de la causa Vialidad. Consideró que la exmandataria busca trasladar el caso a una instancia supranacional pese a que, según afirmó, "ningún tribunal internacional puede eludir la unanimidad de los tribunales argentinos". Además, interpretó la presentación ante la ONU como "una jugada para ponerse en la escena otra vez" y la vinculó con el antecedente del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.