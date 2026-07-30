Patricia Bullrich abrió la puerta a una candidatura en la Ciudad: "Me tengo una fe bárbara"

La senadora de La Libertad Avanza aseguró que podría competir por la Jefatura de Gobierno porteña en 2027 y pidió consolidar una alianza con el PRO, la UCR y otros espacios.
La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2027. Aunque aclaró que no está enfocada en una candidatura, sostuvo que "no es imposible" y afirmó que "me tengo una fe bárbara" para asumir ese desafío.
Durante una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad destacó su experiencia en la gestión pública y aseguró que está preparada para conducir la Ciudad. "Estoy probada en gestiones complejas", remarcó, y agregó que "la Ciudad no es tan compleja como arreglar la seguridad de un país", al comparar ese eventual cargo con las responsabilidades que asumió anteriormente.
Bullrich remarcó, sin embargo, que cualquier definición electoral dependerá del presidente Javier Milei. "Soy parte de un equipo y el director técnico es el Presidente", afirmó, antes de insistir en que "donde me necesiten, voy a estar".
En ese sentido, volvió a impulsar un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros partidos provinciales para las elecciones de 2027. Según explicó, esa estrategia permitiría consolidar una mayoría política que garantice la continuidad del rumbo del Gobierno.
Al referirse a la Ciudad de Buenos Aires, Bullrich consideró que la administración porteña necesita "cambiar profundamente". Señaló que existe un exceso de burocracia y planteó que una eventual gestión debería avanzar en una reducción del tamaño del Estado y en un alivio de la carga impositiva para los vecinos.
También evitó confrontar directamente con el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, aunque deslizó diferencias sobre la gestión. "No quiero competir sobre quién sacó los piquetes, pero es evidente quién los sacó", ironizó, al reivindicar las políticas de seguridad implementadas durante su paso por el Ministerio.
Por otra parte, respaldó la intención del oficialismo de eliminar las PASO y sostuvo que el actual sistema genera procesos electorales demasiado extensos. A su juicio, "más gobierno y menos elecciones" permitiría concentrar los esfuerzos en la gestión y no en la competencia política permanente.
Finalmente, Bullrich cuestionó la decisión de Cristina Kirchner de recurrir a organismos internacionales para revisar la condena de la causa Vialidad. Consideró que la exmandataria busca trasladar el caso a una instancia supranacional pese a que, según afirmó, "ningún tribunal internacional puede eludir la unanimidad de los tribunales argentinos". Además, interpretó la presentación ante la ONU como "una jugada para ponerse en la escena otra vez" y la vinculó con el antecedente del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
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