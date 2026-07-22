Milei respondió a la campaña anti Argentina con una frase atribuida a Churchill

“El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA”, sostuvo Laje.

Milei no solo compartió esa publicación, sino que además ratificó el contenido del mensaje al afirmar que las acusaciones del escritor eran “absolutamente ciertas”, profundizando así su enfrentamiento político con la oposición.

La discusión también sumó la participación de la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien defendió la imagen del país con una breve publicación en redes sociales. “Somos los peores! Pero los más elegidos”, escribió al compartir una nota periodística sobre la Ciudad de Buenos Aires como destino elegido por estudiantes de América Latina.