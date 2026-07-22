Milei respondió a la campaña anti Argentina con una frase atribuida a Churchill

El Presidente se refirió por primera vez a las críticas surgidas durante el Mundial 2026, respaldó un mensaje de Agustín Laje contra el kirchnerismo y recibió el apoyo de Patricia Bullrich.
El presidente Javier Milei se pronunció por primera vez sobre la supuesta campaña en contra de la Argentina que ganó fuerza en las redes sociales durante el Mundial 2026 y eligió una frase atribuida al ex primer ministro británico Winston Churchill para responder a las críticas.
“¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida”, escribió el mandatario en su cuenta de X, en medio de la polémica generada por las publicaciones que cuestionaron al país y a la Selección argentina durante el torneo.
Horas antes, Milei había compartido otro mensaje vinculado al contexto mundialista, aunque sin referencias directas a la controversia. “Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, publicó el jefe de Estado en la misma red social.
La postura del aPresidente se endureció luego de replicar un mensaje del escritor libertario Agustín Laje, quien responsabilizó al kirchnerismo por haber contribuido a la difusión de discursos críticos hacia la Argentina y el seleccionado nacional.
“El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA”, sostuvo Laje.
Milei no solo compartió esa publicación, sino que además ratificó el contenido del mensaje al afirmar que las acusaciones del escritor eran “absolutamente ciertas”, profundizando así su enfrentamiento político con la oposición.
La discusión también sumó la participación de la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien defendió la imagen del país con una breve publicación en redes sociales. “Somos los peores! Pero los más elegidos”, escribió al compartir una nota periodística sobre la Ciudad de Buenos Aires como destino elegido por estudiantes de América Latina.
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