Milei habilitó por DNU la expulsión de extranjeros que promuevan odio contra la Argentina

El Gobierno aclaró que la norma no comprende las críticas políticas, académicas o ciudadanas, ni las expresiones de disenso ideológico protegidas por la Constitución.

Además de impedir el ingreso, el DNU incorpora estas conductas como causal para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país. En esos casos, las autoridades podrán intimarlos a abandonar el territorio nacional o disponer su expulsión, considerando las circunstancias particulares de cada caso.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la Argentina mantiene una tradición de apertura hacia los inmigrantes, pero remarcaron que el Estado tiene la facultad de fijar condiciones para proteger el orden público y la convivencia.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo afirmó: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". El decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que emitirá un dictamen sobre su validez.