Política |

Milei habilitó por DNU la expulsión de extranjeros que promuevan odio contra la Argentina

El decreto incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de quienes inciten a la violencia, discriminen a argentinos o ultrajen los símbolos patrios.

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita el rechazo del ingreso y la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina, sus ciudadanos o sus símbolos patrios.

La medida, oficializada mediante el Decreto 681/2026, modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de personas extranjeras que incurran en esas conductas.

El nuevo texto establece que podrán ser rechazados o expulsados quienes hayan dirigido "mensajes de odio en forma oral o escrita" o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por motivos de nacionalidad. También alcanza a quienes participen o promuevan actos de ultraje contra los símbolos patrios.

El Gobierno aclaró que la norma no comprende las críticas políticas, académicas o ciudadanas, ni las expresiones de disenso ideológico protegidas por la Constitución.

Además de impedir el ingreso, el DNU incorpora estas conductas como causal para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país. En esos casos, las autoridades podrán intimarlos a abandonar el territorio nacional o disponer su expulsión, considerando las circunstancias particulares de cada caso.

Desde la Casa Rosada sostuvieron que la Argentina mantiene una tradición de apertura hacia los inmigrantes, pero remarcaron que el Estado tiene la facultad de fijar condiciones para proteger el orden público y la convivencia.

En el comunicado oficial, el Ejecutivo afirmó: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país". El decreto ya fue publicado en el Boletín Oficial y deberá ser analizado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que emitirá un dictamen sobre su validez.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados