La senadora indicó que, mientras se debate una alternativa, el Gobierno propone avanzar con la suspensión de las PASO y retomar la discusión durante el próximo año, con vistas a establecer otro mecanismo de selección de candidaturas.

Según explicó, la intención es diseñar un sistema que no tenga las mismas exigencias que las primarias actuales.

Por otra parte, Bullrich defendió el rumbo económico del Gobierno y destacó la estabilidad, el superávit fiscal y la baja de la inflación. También mencionó la necesidad de avanzar con incentivos específicos para distintos sectores de la economía, entre ellos las medianas empresas, las pymes y los comercios.

Antes de su tratamiento en el Senado, Bullrich habló sobre el proyecto de Prevención de Ludopatía: “Van a salir dos leyes importantes”

La jefa del bloque oficialista sostuvo que la problemática de la ludopatía “es una discusión que está muy fuerte” y sostuvo que la ciudadanía y las familias argentinas están muy preocupadas al respecto. Sobre ello, aseguró: “Hoy van a salir dos leyes importantes para ponerle límites a la enorme difusión que tienen hoy las empresas de juego.

Cabe destacar que la reforma electoral oficialista sufrió varios recortes desde el envío del proyecto original, a principios del período ordinario 2026. El Gobierno pretendía eliminar la instancia de las PASO, pero debió conformarse, para encontrar mayores voluntades, con su suspensión.

Desde el mediodía, la Cámara alta debatirá no solo el proyecto que busca introducir cambios en el esquema electoral, sino también la Ley de Ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.