Patricia Bullrich sigue en La Libertad Avanza tapándose la nariz. Foto: Agencia NA/ Mariano Sánchez.

La reforma, cuyo espíritu es ponerle fin por lo menos en 2027 a las Primarias, Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias (PASO), despertó distintas miradas en el oficialismo y en los aliados.

El ex diputado Gerardo Milman, estrecho colaborador de Bullrich, cuestionó públicamente la incorporación de las listas colectoras en la redacción de la iniciativa que se debatirá en la comisión de Asuntos Constitucionales este martes.

En concreto, advirtió que podrían resultar inconstitucionales para la categoría de senadores nacionales al alterar el sistema de representación de mayoría y primera minoría.

Aunque desde el entorno de la jefa del bloque de La Libertad Avanza aclararon que se trató de una postura personal de Milman, el planteo generó ruido en Balcarce 50: en horas de la tarde del lunes, habilitó las listas colectoras dentro del texto de la reforma electoral.

Todo con el objetivo de garantizar los votos para la suspensión de las PASO que el oficialismo quiere tratar lo antes posible.

A esto se suma la modificación del espíritu original de la reforma: el oficialismo optó por avanzar hacia la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en lugar de su eliminación definitiva.

Sin embargo, es un giro táctico que todavía no garantiza el acompañamiento pleno de aliados como el PRO en la Cámara alta.

Más allá de las tensiones con los hermanos Milei, en el Ejecutivo descartan una ruptura con Bullrich.

A la referente parlamentaria la consideran una pieza fundamental para articular las mayorías necesarias en el Congreso.

Y su entorno, si bien alimenta las distancias y los gestos contra el Presidente, también entiende que no hay lugar para construir fuera de LLA.

De acuerdo con la hoja de ruta trazada por el oficialismo, la Cámara de Diputados celebrará una sesión especial este miércoles para tratar de sancionar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Así, se deja el debate por el Presupuesto para la próxima semana, aunque los tiempos apremian, ya que el 30 de noviembre vence el período de sesiones ordinarias, en la gestión Milei ya anticipan un llamado a extraordinarias para tratar las iniciativas pendientes.