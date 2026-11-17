El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Coto, dijo que "no hay voluntad de sacar dictamen hoy sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía".

El oficialismo consiguió quórum para habilitar el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, con la presencia de libertarios y aliados.

Participan de la reunión la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, y los legisladores aliados Carlos "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, y los radicales Rodolfo Súarez y Eduardo Vischi, la peronista de Convicción Federal, Carolina Moises, y el justicialista Jorge Capitanich, quien ingresó luego que el oficialismo formó el quórum reglamentario.

El texto que impulsa el Gobierno contempla la suspensión de las PASO para la elección del 2027, y habilita una lista colectora que permite que sumen votos para la fórmula presidencial, que genera diversos cuestionamientos entre los aliados

La Libertad Avanza necesita reunir quórum y 10 firmas para tener dictamen favorable y hasta ahora tiene ocho, dado que tiene seis senadores propios y dos aliados de la UCR y Provincias.

La inclusión de colectoras

En forma excepcional, buscan que la candidatura a Presidente y Vicepresidente tenga dos columnas de candidaturas legislativas. Además de la columna de la agrupación de distrito de su misma denominación, podrá incorporarse la columna de una única agrupación de distrito de distinta denominación que no acompañe a otra candidatura presidencial. Cada una de ellas presentará sus propias listas en las categorías legislativas.