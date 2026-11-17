El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, Agustín Coto, dijo no hay voluntad de sacar dictamen y se seguirá tratando el miércoles.
La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este martes para analizar la demorada reforma política, que incluye suspender las PASO (Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias) para las elecciones generales de 2027.
El dictamen no fue firmado, aunque el oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta mañana miércoles, pero postergará hasta mañana la firma del dictamen, confirmó el senador libertario Agustín Coto.
El bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, decidió postergar hasta mañana para sumar más respaldo de aliados, ya que algunos senadores querían precisiones sobre el nuevo texto impulsado por el Gobierno.
Si bien el oficialismo postergó el dictamen ya tendría asegurados los 37 votos para sancionar el proyecto en la sesión del 26 de noviembre, informaron fuentes periodísticas.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Coto, dijo que "no hay voluntad de sacar dictamen hoy sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía".
El oficialismo consiguió quórum para habilitar el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales, con la presencia de libertarios y aliados.
Participan de la reunión la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, y los legisladores aliados Carlos "Camau" Espínola, la cordobesa Alejandra Vigo, y los radicales Rodolfo Súarez y Eduardo Vischi, la peronista de Convicción Federal, Carolina Moises, y el justicialista Jorge Capitanich, quien ingresó luego que el oficialismo formó el quórum reglamentario.
El texto que impulsa el Gobierno contempla la suspensión de las PASO para la elección del 2027, y habilita una lista colectora que permite que sumen votos para la fórmula presidencial, que genera diversos cuestionamientos entre los aliados
La Libertad Avanza necesita reunir quórum y 10 firmas para tener dictamen favorable y hasta ahora tiene ocho, dado que tiene seis senadores propios y dos aliados de la UCR y Provincias.
En forma excepcional, buscan que la candidatura a Presidente y Vicepresidente tenga dos columnas de candidaturas legislativas. Además de la columna de la agrupación de distrito de su misma denominación, podrá incorporarse la columna de una única agrupación de distrito de distinta denominación que no acompañe a otra candidatura presidencial. Cada una de ellas presentará sus propias listas en las categorías legislativas.
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