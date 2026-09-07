Patricia Bullrich estalló contra Kicillof tras la suspensión del Régimen Penal Juvenil

La jefa del bloque de senadores libertarios arremetió también contra el Poder Judicial. “Tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando y asesinando", afirmó.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, apuntó este lunes contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego de que la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora, Marta Pascual, suspendiera por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio en la Provincia.
"En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad", lanzó la exministra de Seguridad en su cuenta de la red social X.
"También tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias", remarcó Y cerró: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".
Previo a la decisión de la magistrada, la senadora oficialista había celebrado la puesta en marcha del nuevo régimen. "DESDE HOY NO IMPORTA LA EDAD: SI DELINQUÍS, LAS PAGÁS", afirmó y destacó: "Entró en vigencia el Régimen Penal Juvenil. Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace".
Luego, Bullrich recordó: "Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad", pero "hoy (eso) empieza a cambiar porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos".
El nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir el sábado último, establece como medida principal la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La jueza Marta Pascual suspendió la normativa por 60 días en la Provincia, debido a la falta de infraestructura y recursos.
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