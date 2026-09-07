Patricia Bullrich estalló contra Kicillof tras la suspensión del Régimen Penal Juvenil

Luego, Bullrich recordó: "Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad", pero "hoy (eso) empieza a cambiar porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos".

El nuevo Régimen Penal Juvenil, que comenzó a regir el sábado último, establece como medida principal la baja de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La jueza Marta Pascual suspendió la normativa por 60 días en la Provincia, debido a la falta de infraestructura y recursos.