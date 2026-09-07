Milei se reunió con directivos de Tesla y autoridades de DayOne Data

El Presidente mantuvo encuentros con ejecutivos de la automotriz y con directivos de la firma líder en infraestructura digital e inteligencia artificial.
El presidente Javier Milei encabezó en la Casa Rosada una jornada de trabajo con representantes del sector tecnológico global, al recibir de manera sucesiva a directivos de la compañía automotriz Tesla y a autoridades de la firma DayOne Data.
En el primer turno, al mediodía, el jefe de Estado mantuvo un encuentro con las máximas autoridades de DayOne Data, compañía líder en el desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube. Pero no trascendieron resultados del cónclave.
Participaron del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno. La comitiva de la empresa de tecnología estuvo integrada por su fundador, William Huang; su CEO, Jamie Khoo; el miembro de la Junta Directiva, Alejandro Aguzin; y el inversor de Pinceville Capital, Joaquín Rodríguez Torres.
Dos horas más tarde, a las 14.00, el líder libertario, también en Casa Rosada, concretó una audiencia con ejecutivos de Tesla para repasar proyectos de interés estratégico. Durante la reunión, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.
Por la firma internacional estuvieron presentes David Feinstein, director de Finanzas, Comercio Global y Mercados; Karen Steakley, directora de Políticas Públicas y Desarrollo de Negocios; y Stephan Spazier, jefe de Nuevos Mercados, además de Francisco Mayorga y José Luis Martins.
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