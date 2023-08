El encuentro, con sus fotos de rigor, apunta a dar una imagen de unidad del espacio que siga el camino del momento compartido el domingo por la noche en el búnker montado para la ocasión en Costa Salguero. “Los argentinos decidieron el rumbo y la fuerza que debemos tener en Juntos por el Cambio. Ahora vamos a trabajar juntos por el cambio profundo que necesitamos en esta Argentina”, afirmó Bullrich tras el cara a cara, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Larreta, también por Twitter y con la misma imagen como acompañante, indicó: " Con Patricia estamos más juntos que nunca y vamos a trabajar codo a codo para llevar el cambio profundo a toda la Argentina”. De la reunión participaron también el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien acompañó al alcalde porteño en la fórmula presidencial como precandidato a vice en las primarias, y Luis Petri, candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en el binomio con Bullrich.

Morales, también por redes sociales, indicó tras la reunión que “con unidad y con fuerza, vamos a sacar a los argentinos de este presente agobiante”. “Tenemos la experiencia y el coraje para conducir el país y llevarlo nuevamente hacia el progreso. En diciembre, le vamos a poner un punto final al kirchnerismo”, indicó el mandatario jujeño.

Cristina Ritondo habló sobre la relación entre Bullrich y Larreta

Cristian Ritondo, diputado nacional de Juntos por el Cambio, estimó este miércoles que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respaldará a la candidata presidencial del espacio, Patricia Bullrich, rumbo a los comicios generales de octubre y afirmó que “a partir de hoy hay que trabajar muy fuerte en la unidad” de la coalición.

Ritondo, al hablar con Radio 10, opinó sobre el triunfo que Bullrich obtuvo sobre Larreta en la interna que JxC tuvo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo pasado, y consideró que esa compulsa hubo "dos perfiles distintos y un liderazgo a discutir".

"La gente decidió cuál es el liderazgo que quiere en JxC. A partir de hoy hay que trabajar en la unidad y muy fuerte. Esta es una obligación de todos nosotros, los que integramos en este espacio”, sostuvo el exministro de Seguridad bonaerense y quien además comparte con la candidata el fanatismo por Independiente.

Luego, al ser consultado si se imagina a Larreta trabajando en la campaña y eventualmente en un Gobierno de Bullrich, el legislador nacional afirmó que el jefe de Gobierno podría sumarse a esa eventual administración, al igual que otros referentes de JxC. "Sí, me imagino a Larreta adentro del espacio y a otros dirigentes también. Absolutamente todos deberían poder estar. Ya estoy trabajando con los diputados nacionales que estaban en la otra lista (en alusión a la nómina de candidatos a legisladores que presentó Larreta en las PASO) y el jueves que viene hacemos una gran reunión con todos. Los que perdieron ya están metidos en la campaña”, aseveró.

Ritondo insistió en que “es imposible pensar que a alguien le sobra algo, tiene que haber un Gobierno con los mejores cuadros y esto implica incluir a todos”. Sobre cuál debe ser el eje de la campaña de Bullrich, consideró que “hoy hay toda una rediscusión de las ideas, de absolutamente todo” tras los resultados de las PASO.

Y, en relación al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, consideró que comparten con él “algunas ideas que tienen que ver con el déficit cero, con el tamaño de algunas empresas públicas", pero aclaró que "en mucho aspectos hay miradas distintas”.

En otro orden, consideró que algunas propuestas de Milei, como la dolarización le “hacen ruido” y agregó que escuchó "varias versiones" de esa idea que impulsa el postulante. “A mí no me queda claro cómo hará la dolarización. Ya escuché varias versiones sobre eso. Nosotros tenemos que bajar la inflación y tener un presupuesto sin déficit. El Banco Central no le pueda prestar plata a su principal deudor, que es el propio Estado argentino”, concluyó Ritondo.