Patricia Bullrich pidió que LLA impulse temas que "le interesen a la sociedad"

Lo dijo después de que el oficialismo debiera retirar dos capítulos clave para aprobar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. "Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien a las cosas más importantes y trascendentes", dijo.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, consideró que el oficialismo debe impulsar temas que "le interesen a la sociedad". Así lo expresó después de la sesión en que la Cámara Alta aprobó por 34 votos a favor y 37 en contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Bullrich se expresó en tono autocrítico luego de que LLA debiera retirar antes de la votación los capítulos sobre la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego para evitar una derrota en el Congreso. "Hay que tomar una agenda que tenga que ver con temas sociales, educativos y no sólo económicos. Que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno", evaluó.
"Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien a las cosas más importantes y trascendentes, no detenernos en detalles o cosas que por ahí no son las fundamentales", sostuvo la exministra de Seguridad y admitió que "esas leyes ómnibus que meten muchos temas terminan generando una gran confusión".
Al ser consultada sobre el rol del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto que generó polémica y resultó muy costoso aprobar para el oficialismo, Bullrich eligió poner paños fríos: "Yo no creo que haya vencedores y vencidos dentro del oficialismo, acá se trabaja en equipo, no hay nada que responsabilizar a nadie". De todos modos, insistió: "Lo que sí hay que hacer es que la producción parlamentaria tenga un sentido".
"Yo creo que esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando. En el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión respecto al jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni, porque sino venía una moción de censura. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible explicar la ley a la gente", agregó en declaraciones radiales.
De cara a la agenda que tiene por delante el oficialismo, la senadora oficialista aseguró que tiene "un buen pronóstico", aunque ratificó su intención de trabajar en temas como "salud mental, que es un tema postergado en Argentina, y sobre educación".
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