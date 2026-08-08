Patricia Bullrich pidió que LLA impulse temas que "le interesen a la sociedad"

"Yo creo que esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando. En el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión respecto al jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni, porque sino venía una moción de censura. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible explicar la ley a la gente", agregó en declaraciones radiales.

De cara a la agenda que tiene por delante el oficialismo, la senadora oficialista aseguró que tiene "un buen pronóstico", aunque ratificó su intención de trabajar en temas como "salud mental, que es un tema postergado en Argentina, y sobre educación".