Patricia Bullrich ratificó que el tope de extranjerización de tierras pasará al 25%

La jefa del bloque libertario en el Senado brindó una conferencia de prensa Salón de las Provincias de la Cámara alta. "Se gana por un voto" aseguró.
La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ratificó que el dictamen final del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida como Ley de Tierras, incluirá un tope del 25% a la extranjerización de tierras a nivel nacional, diez puntos porcentuales más que con la normativa vigente.
Así lo indicó en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, donde reconoció que "por pedido de la oposición constructiva se puso un límite razonable" como el que tiene Brasil.
Bullrich realizó un discurso junto a los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente; y el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala.
También ratificó que se quitará el tope de 1.000 hectáreas transferibles a manos extranjeras en la zona núcleo que está estipulado en la normativa actual, que la ex ministra de Seguridad denominó "Ley Máximo Kirchner" pese a que el líder de La Cámpora no era ni legislador ni funcionario cuando se sancionó a fines del 2011.
"Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo", agregó Bullrich. Al concluir la conferencia, fue abordada por la prensa sobre su pronóstico sobre la votación del capítulo de tierras el próximo jueves y al respecto dejó entrever que las cuentas están muy ajustadas: "Se gana por un voto".
El jueves se retomará el cuarto intermedio en el que se había estancado la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día al no contar con los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.
Aquel había sido el cuarto intento en el que sucumbió el Gobierno para aprobar los cambios en la Ley de Tierras, en la Ley de Expropiaciones y en la Ley de Manejo del Fuego.
Para este quinto intento, el panorama sigue siendo incierto, pero al menos el oficialismo controlará una variable: en caso de empate en votos, el desempate no estará en manos de Victoria Villarruel, quien ya anticipó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras con argumentos ultra nacionalistas.
Como Javier Milei estará afectado a una gira oficial en Ecuador y Colombia, la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo y en un mismo movimiento será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión del Senado.
El puntano libertario, si le tocase la tarea de desempatar, lo haría en plena sintonía con el Gobierno, y no habría sorpresas en ese sentido. El problema, de todos modos, sigue siendo llegar a los 37 votos, partiendo de una base de 21 libertarios propios.
El bloque del peronismo en el Senado necesita reunir 37 rechazos para ponerle un freno a la iniciativa del oficialismo. El interbloque presidido por José Mayans tiene 25 propios a los que se les sumarían los tres también peronistas de Convicción Federal, los dos santacruceños, la cordobesa Alejandra Vigo, tres de los 10 radicales y los dos misioneros.
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