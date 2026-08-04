Patricia Bullrich ratificó que el tope de extranjerización de tierras pasará al 25%

"Sacamos el límite de municipalidad, de departamento y de provincia porque es ridículo", agregó Bullrich. Al concluir la conferencia, fue abordada por la prensa sobre su pronóstico sobre la votación del capítulo de tierras el próximo jueves y al respecto dejó entrever que las cuentas están muy ajustadas: "Se gana por un voto".

"La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no"



En la presentación de las modificaciones de la Ley de Tierras, Patricia Bullrich afirmó: "Es ridículo pensar que si un extranjero tiene dos fábricas se está llevando una parte de la soberanía argentina". pic.twitter.com/rgKvhwxqt2 — Corta (@somoscorta) August 4, 2026

A la caza de votos para el jueves

El jueves se retomará el cuarto intermedio en el que se había estancado la sesión del 16 de julio, cuando el oficialismo interrumpió el tratamiento del orden del día al no contar con los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Aquel había sido el cuarto intento en el que sucumbió el Gobierno para aprobar los cambios en la Ley de Tierras, en la Ley de Expropiaciones y en la Ley de Manejo del Fuego.

Para este quinto intento, el panorama sigue siendo incierto, pero al menos el oficialismo controlará una variable: en caso de empate en votos, el desempate no estará en manos de Victoria Villarruel, quien ya anticipó su rechazo a los cambios en la Ley de Tierras con argumentos ultra nacionalistas.

Como Javier Milei estará afectado a una gira oficial en Ecuador y Colombia, la vicepresidenta quedará a cargo del Poder Ejecutivo y en un mismo movimiento será el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien presidirá la sesión del Senado.

El puntano libertario, si le tocase la tarea de desempatar, lo haría en plena sintonía con el Gobierno, y no habría sorpresas en ese sentido. El problema, de todos modos, sigue siendo llegar a los 37 votos, partiendo de una base de 21 libertarios propios.

El bloque del peronismo en el Senado necesita reunir 37 rechazos para ponerle un freno a la iniciativa del oficialismo. El interbloque presidido por José Mayans tiene 25 propios a los que se les sumarían los tres también peronistas de Convicción Federal, los dos santacruceños, la cordobesa Alejandra Vigo, tres de los 10 radicales y los dos misioneros.