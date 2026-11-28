"Cristina libre"

La situación de Cristina Fernández de Kirchner también se trató durante la jornada. Los participantes redactaron un documento en el que se sostiene que no hay democracia plena cuando el poder judicial y el económico buscan disciplinar a quienes representan a las mayorías populares. Según ese texto, la consigna "Cristina Libre" también expresa la defensa de una identidad política y de un proyecto de país. En ese sentido, Marziotta dejó en claro que "Cristina es inocente, debe estar libre y tiene que ser la candidata del Peronismo el año que viene, para que volvamos a tener un gobierno que empiece a solucionar los problemas que nos va a dejar Javier Milei".

Víctor Santa María: "el peronismo tiene que estar unido"

En el cierre del plenario, Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, aseguró que Peronismo por la Provincia de Buenos Aires "es una expresión dentro del peronismo, que nos permite escuchar a la gente de cara al año electoral que se nos viene" y agregó que "el peronismo tiene que estar unido, con todos y todas y expresar una fórmula que nos contenga a todos, tanto a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires. Queremos construir un proyecto de país con la gente, escuchando a la gente y tratando de representar a la gente que está muy dañada por las políticas de este gobierno".

Por su parte, Darío Duretti, integrante de la Mesa Política de Peronismo por la Provincia de Buenos Aires, señaló que "estos plenarios sirvieron para enriquecernos de cada región de la Provincia de Buenos Aires, debatiendo ideas claras, para bien de todos, para que tengamos una fuerza cada vez más consolidada contra este gobierno nacional, que nos complicó la vida como argentinos".

Del cierre de estos encuentros participaron dirigentes y referentes, entre ellos: Darío Duretti, Cristian Milano, Walter González, Emiliano Ojea, Carlos Capasso, Daniel Couceiro y Alejandro Codina, miembros de la Mesa Política de Peronismo por la Provincia de Buenos Aires; Victoria Donda, diputada del Parlasur; Federico Ariel Diberto, militante de la provincia de Buenos Aires; Carlos Acuña, concejal de Ituzaingó por el Frente Renovador; Diego Mosce, concejal de Bragado; Gabriel Lalo Aranda, concejal de La Matanza; Santiago Roberto, diputado nacional; Matías Barroetaveña, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Lisandro Teszkiewicz, auditor general de la Ciudad; y Cynthia Salama y Marcelo D’Ambrosio, integrantes de la Mesa Política de Peronismo por la Ciudad; Amadeo Lucero, Mario Fernández, Estela Atún, Rafael Iácono, Juan Carlos Sosa, María de los Ángeles Rodríguez, Teodora García, Estela Peralta, Secretarios Generales del SUTERH de Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Pinamar, Zona Oeste, La Plata y Región Centro Tandil respectivamente.

Estos plenarios comenzaron su recorrido en la Provincia de Buenos Aires el 30 de mayo en Junín, correspondiente a la cuarta sección electoral; continuaron con Bahía Blanca, sexta sección, Miramar, quinta sección, Zárate, segunda sección, Azul, séptima sección, La Plata, octava sección y Lanús, tercera sección. Con este encuentro en Ituzaingó, Peronismo por la Provincia avanzó en un proceso de organización territorial que continuará durante el 2027, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.