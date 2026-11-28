Militantes justicialistas de la primera sección electoral se reunieron en la Sociedad de Fomento Iparraguirre, en el partido bonaerense de Ituzaingó para debatir la organización para "resolver cada uno de los problemas que viene generando este gobierno (el de Javier Milei) desde que asumió".
"Nuestro pueblo nos está exigiendo que estemos cerca, que los escuchemos, que no los dejemos solos, que nos organicemos para resolver cada uno de los problemas que viene generando este Gobierno desde que asumió", afirmó Gisela Marziotta este sábado en Ituzaingó, durante el cierre del ciclo de plenarios de Peronismo por la Provincia de Buenos Aires que inició en Junín en mayo de este año.
El encuentro reunió a más de 300 militantes y dirigentes de la primera sección electoral en la Sociedad de Fomento Iparraguirre, con el fin de "seguir construyendo el futuro del peronismo", indicaron los organizadores.
En su intervención, la responsable del espacio agradeció el “compromiso de cada uno de los compañeros y compañeras de la provincia de Buenos Aires que hizo estos encuentros posibles” y dejó en claro que peronismo por la Provincia de Buenos Aires vino “a sumar más voces a la discusión política, que sirvan para abrir puertas y sumar, porque tenemos la responsabilidad histórica de estar en movimiento de cara al año electoral que se nos viene”.
La militancia se dividió en comisiones y debatió sobre las consecuencias de las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei: el endeudamiento familiar, la pérdida del salario, la precarización laboral, el aumento del desempleo y el pluriempleo como estrategia para llegar a fin de mes. También analizaron cómo esas decisiones se sienten en los barrios, en los sindicatos y en los hogares bonaerenses.
La situación de Cristina Fernández de Kirchner también se trató durante la jornada. Los participantes redactaron un documento en el que se sostiene que no hay democracia plena cuando el poder judicial y el económico buscan disciplinar a quienes representan a las mayorías populares. Según ese texto, la consigna "Cristina Libre" también expresa la defensa de una identidad política y de un proyecto de país. En ese sentido, Marziotta dejó en claro que "Cristina es inocente, debe estar libre y tiene que ser la candidata del Peronismo el año que viene, para que volvamos a tener un gobierno que empiece a solucionar los problemas que nos va a dejar Javier Milei".
En el cierre del plenario, Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, aseguró que Peronismo por la Provincia de Buenos Aires "es una expresión dentro del peronismo, que nos permite escuchar a la gente de cara al año electoral que se nos viene" y agregó que "el peronismo tiene que estar unido, con todos y todas y expresar una fórmula que nos contenga a todos, tanto a nivel nacional, como en la provincia de Buenos Aires. Queremos construir un proyecto de país con la gente, escuchando a la gente y tratando de representar a la gente que está muy dañada por las políticas de este gobierno".
Por su parte, Darío Duretti, integrante de la Mesa Política de Peronismo por la Provincia de Buenos Aires, señaló que "estos plenarios sirvieron para enriquecernos de cada región de la Provincia de Buenos Aires, debatiendo ideas claras, para bien de todos, para que tengamos una fuerza cada vez más consolidada contra este gobierno nacional, que nos complicó la vida como argentinos".
Del cierre de estos encuentros participaron dirigentes y referentes, entre ellos: Darío Duretti, Cristian Milano, Walter González, Emiliano Ojea, Carlos Capasso, Daniel Couceiro y Alejandro Codina, miembros de la Mesa Política de Peronismo por la Provincia de Buenos Aires; Victoria Donda, diputada del Parlasur; Federico Ariel Diberto, militante de la provincia de Buenos Aires; Carlos Acuña, concejal de Ituzaingó por el Frente Renovador; Diego Mosce, concejal de Bragado; Gabriel Lalo Aranda, concejal de La Matanza; Santiago Roberto, diputado nacional; Matías Barroetaveña, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Lisandro Teszkiewicz, auditor general de la Ciudad; y Cynthia Salama y Marcelo D’Ambrosio, integrantes de la Mesa Política de Peronismo por la Ciudad; Amadeo Lucero, Mario Fernández, Estela Atún, Rafael Iácono, Juan Carlos Sosa, María de los Ángeles Rodríguez, Teodora García, Estela Peralta, Secretarios Generales del SUTERH de Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea, Pinamar, Zona Oeste, La Plata y Región Centro Tandil respectivamente.
Estos plenarios comenzaron su recorrido en la Provincia de Buenos Aires el 30 de mayo en Junín, correspondiente a la cuarta sección electoral; continuaron con Bahía Blanca, sexta sección, Miramar, quinta sección, Zárate, segunda sección, Azul, séptima sección, La Plata, octava sección y Lanús, tercera sección. Con este encuentro en Ituzaingó, Peronismo por la Provincia avanzó en un proceso de organización territorial que continuará durante el 2027, en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.