Pese a la flexibilización, en junio las fábricas abiertas siguieron siendo minoría

El organismo señaló que, a raíz una gradual flexibilización de las restricciones en varios puntos del país “en junio se observó una menor proporción de locales manufactureros sin actividad con relación a mayo”, aunque eso no fue suficiente para evitar que los inactivos sigan siendo mayoritarios.

Al respecto, de los más de 1.700 locales manufactureros relevados en la “Encuesta cualitativa de la industria manufacturera durante la emergencia sanitaria”, el 46,4% operó normalmente, mientras que 53,6% declaró que no pudo operar con normalidad en junio.

Dentro de este último grupo, 48% operó parcialmente y por 5,6% estuvo sin actividad productiva.

Entre aquellos locales que operaron parcialmente o no tuvieron actividad productiva, 39% declaró que la principal causa fue que no pudo contar con el personal necesario por el aislamiento, y 29% de los locales manufactureros indicó que la principal causa fue que no tuvo pedidos.

Esenciales y no esenciales

La actividad continuó signada por la división entre sectores esenciales y no esenciales, lo que se reflejó en el perfil de los locales abiertos y cerrados total o parcialmente.

En ese sentido, el 78% de los establecimientos del rubro “Alimentos, bebidas y tabaco” operó con normalidad, porcentaje que bajó al 53% en el caso de “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” y al 50% en “Madera, papel, edición e impresión”.

En el otro extremo, el sector de “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” es el que presentó una mayor proporción de locales sin actividad productiva ya que un 24% del total de locales relevados no pudo operar.

Ese mismo sector fue el que mostró la mayor proporción de locales que debieron permanecer cerrados total o parcialmente por el aislamiento, con un 53% del total en esa situación.

Problemas financieros y de demanda

Entre los locales manufactureros que operaron normal o parcialmente, más del 60% indicó a los problemas financieros o de aislamiento social como los de mayor importancia.

En el rubro textil y de calzado y marroquinería, más del 80% de los locales que operaron normal o parcialmente declaró con importancia media-alta la disminución de la demanda interna derivada del aislamiento.

Por el contrario, los problemas de demanda fueron de menor incidencia en “Alimentos, bebidas y tabaco” y “Refinación de petróleo, químicos, productos de caucho y plástico”.

Por último, al abordar los problemas financieros, más del 60% de los locales consideró de importancia media o alta la extensión de los plazos de pago y el 50% tuvo el mismo parecer en el caso de los cheques rechazados.