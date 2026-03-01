Pichetto: "No hablamos del pasado, sino del presente y del futuro del peronismo"

“La charla estaba pendiente desde el año pasado, a partir del momento de su condena”, explicó Pichetto. Recordó que compartió “muchos años en el proceso de gestión política” tanto durante el gobierno de Cristina como en el de Néstor Kirchner, y sostuvo que, más allá de las diferencias, entendió que debía tener “una actitud de solidaridad” en un momento complejo.

Según relató, el diálogo evitó deliberadamente la revisión de etapas anteriores. “No hablamos del pasado, me parece que esa es la gran virtud de la charla. Sí hablamos del presente: de economía, de política exterior. Y no hablamos de nombres”, remarcó. En ese sentido, destacó que no hubo análisis sobre responsabilidades ni debates internos, sino un intercambio enfocado en la situación actual del país.

Encuentro fraternal

Pichetto definió el encuentro como “fraternal” y sostuvo que la Argentina “no puede seguir depredando a figuras que han sido presidentes”, en referencia a los procesos judiciales que atravesaron ex mandatarios. “Es un tema que en algún momento habrá que revisar”, señaló, aunque evitó profundizar en esa discusión.

El legislador fue especialmente crítico con la gestión nacional. “Hoy hay un gobierno que está ajustando ferozmente, que plantea un modelo de exclusión y de pobreza”, afirmó, y consideró que frente a ese escenario se requiere “un análisis político de pensamiento”. En esa línea, propuso avanzar hacia la construcción de “un gran frente nacional” que reúna al peronismo y a otros sectores del centro nacional, con el objetivo de enfrentar el rumbo económico actual.

Al trazar un paralelismo internacional, mencionó el proceso político de Brasil cuando Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó a Jair Bolsonaro. “Ese es el espíritu”, explicó, aunque aclaró que no fue a la reunión a plantear ninguna candidatura ni a solicitar avales. “Fui a dialogar sobre cuál es el camino que debería seguir el peronismo”, insistió.

Trabajo en común

Consultado sobre la percepción de que él y Cristina representan posiciones antagónicas, Pichetto relativizó esa lectura. “Hay veinte años de trabajo común. Yo fui presidente del bloque del Senado y no tenía una mirada antagónica”, afirmó. Reconoció diferencias en los últimos años, pero subrayó que ambos optaron por no abordar esos puntos durante la charla.

Respecto a la relación entre la ex presidenta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, evitó hacer especulaciones. Consideró que la provincia de Buenos Aires es “imprescindible y central” en cualquier debate político, pero rechazó anticipar fórmulas para 2027. “No hablo de candidaturas. Aventurar nombres es un error grave”, sostuvo.

Para Pichetto, el desafío inmediato pasa por discutir ideas antes que liderazgos. Señaló que el peronismo enfrenta un “vacío” en su discurso y que debe volver a poner sobre la mesa temas como la producción, el empleo, la educación, la universidad y la articulación con empresarios nacionales y sindicatos. “Estos son los núcleos para construir una propuesta superadora”, concluyó.

El reencuentro, más allá de su impacto simbólico, deja abierta una señal política: la búsqueda de puentes en un escenario atravesado por la crisis económica y la fragmentación opositora.