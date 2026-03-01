CTERA ratificó el paro nacional docente y redobló críticas a la reforma laboral

La Confederación de Trabajadores de la Educación confirmó la medida de fuerza para este lunes, cuando comienzan las clases en 16 provincias. El gremio denunció que la reforma laboral aprobada en el Senado profundiza el ajuste y afecta derechos conquistados.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente y la movilización convocados para este lunes, en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en 16 distritos del país que reúnen a más de ocho millones de alumnos.
A través de un comunicado, la organización sindical confirmó que la medida de fuerza se llevará adelante “más que nunca” y apuntó directamente contra la reforma laboral que fue convertida en ley el viernes pasado en el Senado de la Nación Argentina. “Paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”, señaló el texto difundido por la Junta Ejecutiva.
El paro, que también incluye reclamos salariales, tendrá en varias provincias clases públicas y actividades en la vía pública con el objetivo de visibilizar el conflicto. Desde el gremio sostienen que la reforma laboral “forma parte del plan de ajuste” y que avanza “directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.
Según CTERA, la nueva legislación no apunta a generar empleo ni a mejorar las condiciones laborales, sino que promueve la “precarización del trabajo” y la “flexibilización de las relaciones laborales”, además de consolidar la pérdida de puestos de trabajo. En esa línea, el sindicato afirmó que la iniciativa beneficia a “los sectores concentrados de la economía” en detrimento del salario y la estabilidad laboral.
La central docente advirtió que la sanción de la norma constituye “un grave retroceso social y democrático” y que profundiza la desigualdad. Por eso, convocó a continuar con las protestas junto a otras centrales sindicales y organizaciones sociales para “defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales”.
La jornada de paro marcará así un inicio conflictivo del calendario escolar en buena parte del país, en medio de la tensión entre el Gobierno y los gremios por la política económica y las reformas estructurales.
