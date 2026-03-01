CTERA ratificó el paro nacional docente y redobló críticas a la reforma laboral

A través de un comunicado, la organización sindical confirmó que la medida de fuerza se llevará adelante “más que nunca” y apuntó directamente contra la reforma laboral que fue convertida en ley el viernes pasado en el Senado de la Nación Argentina. “Paramos y movilizamos contra la política de ajuste y destrucción del gobierno nacional”, señaló el texto difundido por la Junta Ejecutiva.

El paro, que también incluye reclamos salariales, tendrá en varias provincias clases públicas y actividades en la vía pública con el objetivo de visibilizar el conflicto. Desde el gremio sostienen que la reforma laboral “forma parte del plan de ajuste” y que avanza “directamente contra los derechos conquistados por las trabajadoras y los trabajadores”.

Según CTERA, la nueva legislación no apunta a generar empleo ni a mejorar las condiciones laborales, sino que promueve la “precarización del trabajo” y la “flexibilización de las relaciones laborales”, además de consolidar la pérdida de puestos de trabajo. En esa línea, el sindicato afirmó que la iniciativa beneficia a “los sectores concentrados de la economía” en detrimento del salario y la estabilidad laboral.

La central docente advirtió que la sanción de la norma constituye “un grave retroceso social y democrático” y que profundiza la desigualdad. Por eso, convocó a continuar con las protestas junto a otras centrales sindicales y organizaciones sociales para “defender el trabajo digno, el salario y los derechos laborales”.

La jornada de paro marcará así un inicio conflictivo del calendario escolar en buena parte del país, en medio de la tensión entre el Gobierno y los gremios por la política económica y las reformas estructurales.