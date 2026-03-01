Javier Milei vuelve al Congreso: qué dijo en las asambleas legislativas de 2024 y 2025

Después de la aprobación de la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años, Milei anunciará los proyectos que La Libertad Avanza buscará impulsar durante este año y se referirá también a la "consolidación" política y económica de su gobierno. Se estima que su mensaje durará alrededor de una hora.

Aquí, un repaso por sus 20 definiciones destacadas en la apertura de sesiones ordinarias de los últimos dos años.

Asamblea Legislativa: las frases destacadas de Milei en 2024

- “Recibimos la peor herencia que un gobierno haya registrado jamás, una orgía de gasto público y emisión descontrolada”.

- "Algunos políticos suman con dificultad, salvo que sea la propia”.

- “Tenemos un Estado que hace todo y todo lo hace mal. Como señalara Milton Friedman, nada bueno del Estado se puede esperar”.

- ”Este esquema putrefacto está extendido a todos los poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

- “En campaña le planteamos a la sociedad que la única forma de evitar una catástrofe económica brutal sería con un ajuste del gasto público brutal y del gasto rápido”.

- “La clase política se resiste a cambiar. Hay un sector importante que no quiere abandonar sus privilegios. Son los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois, y Máximo Kirchner”.

- “Cuando nos encontramos con un obstáculo no vamos a dar marcha atrás, vamos a seguir acelerando”.

- "Si el precio de arreglar este país es caer al ostracismo, allí me encontrarán con orgullo porque para nosotros no hay nada más sagrado que la lucha por la libertad”.

- “A los argentinos les pido sólo una cosa: paciencia y confianza. Falta un tiempo para que podamos percibir el fruto del saneamiento económico y de las reformas que estamos implementando”.

- "Quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes, líderes de la oposición y de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el 25 de mayo en Córdoba para un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo”.

asamblealegislativa2025.jpg Javier Milei volverá a hablar este domingo en el Congreso.

Asamblea Legislativa: las frases destacadas de Milei en 2025

- "Ajustar a la política no sólo no es recesivo, es expansivo. ¿Quieren terminar con la pobreza? ¡Terminen con el curro de la política!".

- “Nuestra receta es clara y concisa: venimos a romper la calesita, quitarle la manija al sortijero y trazar una horizonte de progreso hacia adelante con cambios profundos que atacan la raíz de nuestros males".

- “La estabilidad económica no significa que llegamos a puerto, pero sí que estamos mejor. No significa que no vaya a haber volatilidad, siempre hay altos y bajos, momentos de tensión y de tranquilidad"

- “Roma no se construyó en un día, lo hecho hasta ahora es una pequeña muestra de lo que el país necesita para curarse de forma definitiva”.

- Si Kicillof quiere resolver el problema de la inseguridad tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros".

- “Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Lamentablemente llegará tarde porque uno de los asesinos de Kim Gómez tiene 14 años y no se lo puede juzgar".

- “Queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan”.

- “A nosotros no nos motiva el poder. No tenemos una ambición de poder, lo único que tenemos es una ambición reformista”.

- “Si este Congreso decidiera no acompañar, sepan que esto no detendrá el proceso de cambio. Lo vamos a hacer solos, a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer".

- "Estamos avanzando en un acuerdo con el FMI para poder terminar de sanear el balance del BCRA y salir definitivamente del cepo cambiario durante este año".