El diputado cuestionó sus declaraciones sobre la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en Brasil y advirtió que profundizaron la ruptura diplomática con el principal socio comercial de la Argentina.
El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto calificó a Pablo Quirno como “un canciller mediocre, el peor de la historia” y pidió su interpelación en la Cámara de Diputados por sus declaraciones sobre la legitimidad del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.
El legislador consideró que los dichos del funcionario de Javier Milei agravaron la crisis diplomática con el país vecino y sostuvo que “le ha puesto el último clavo al ataúd de la relación” bilateral. Su propuesta para interpelar al canciller reunió una cantidad importante de votos, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada.
Pichetto cuestionó la postura de Quirno y calificó sus declaraciones como “una tontería”. Además, consideró que profundizaron “una ruptura que no tiene precedentes históricos” con Brasil, principal socio comercial de la Argentina.
El conflicto se originó luego de que el canciller pusiera en duda la legitimidad del resultado electoral brasileño. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación”, había afirmado Quirno en declaraciones televisivas.
La respuesta del Gobierno argentino provocó una reacción de la Cancillería brasileña, que retiró a su embajador de Buenos Aires y analiza seriamente no invitar a Milei a la ceremonia de asunción del nuevo mandato presidencial de Lula da Silva.
Ante ese escenario, Pichetto presentó un apartamiento de reglamento durante la sesión de la Cámara baja para impulsar la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores y exigir explicaciones por sus declaraciones, pero la moción no logró reunir los votos necesarios para avanzar con la convocatoria de Quirno al Congreso.
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