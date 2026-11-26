En esa elección, el histórico dirigente del radicalismo porteño José Francisco Palmiotti, encabeza la lista UNITI (Uniti Italia + Argentina), integrada por dirigentes políticos, profesionales y referentes de la colectividad.

Cómo votar

La elección se hará por correo postal. Las boletas llegarán al domicilio de quienes hayan pedido participar y deberán ser devueltas al consulado correspondiente siguiendo las instrucciones del sobre electoral. Podrán votar los ciudadanos que residan desde hace al menos seis meses en la circunscripción consular y que hayan completado su inscripción en el padrón.

Los COMITES fueron creados en 1985 como órganos representativos de los italianos en el exterior, elegidos directamente por los propios ciudadanos. Su función es representar a la colectividad ante embajadas y consulados, promover su integración en las sociedades de acogida y preservar la memoria histórica de la emigración italiana.

Pueden constituirse en las circunscripciones consulares con más de 3.000 ciudadanos inscriptos en el AIRE (Registro de los Italianos Residentes en el Exterior). Están integrados por 12 miembros en las comunidades de hasta 100.000 italianos y por 18 miembros en las que superan esa cifra. Sus integrantes permanecen en funciones durante cinco años.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la Farnesina, volvió a remarcar la importancia de la participación electoral de la comunidad en el exterior. La cartera sostuvo que los Com.It.Es. son un punto de referencia permanente para los italianos fuera del país, porque canalizan sus necesidades y promueven sus intereses en los lugares donde viven, e instó a los habilitados a sumarse a la instancia democrática.