Kicillof sobre el caso Adorni: "Si fuera peronista estaría preso"

Embed Hasta Kicillof lo doma al retrasado de Adorni. https://t.co/DJe5e6iadh — Mobur (@moburx2) June 12, 2026

Escándalo digital: la declaración de Adorni provocó un rechazo total en redes

La declaración patrimonial de Manuel Adorni, y su posterior justificación, generó un terremoto digital. De acuerdo a un estudio sobre contenidos en las redes, la consultora Enter, el jefe de Gabinete cosechó un pico histórico de menciones en internet con un detalle no menor: sumergido en una ola de críticas que provienen incluso de las filas de sus propios votantes de La Libertad Avanza.

El trabajo relevó la actividad de las principales redes sociales entre el 10 y el 11 de junio, día en el que Adorni dio a conocer detalles de su incremento patrimonial. El ministro coordinador funcionario justificó su riqueza alegando haber ganado US$ 300.000 tras invertir en Bitcoin entre los años 2013 y 2014.

Tras esa justificación, la explosión en la conversación digital fue inmediata. El caso registró un crecimiento exponencial en apenas 24 horas, con un pico de menciones, que pasaron de 135.000 el 10 de junio a un récord de 323.146 menciones el 11 de junio, movilizando a 191.000 usuarios únicos.