Kicillof sobre el caso Adorni: "Si fuera peronista estaría preso"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló ante la prensa y bromeó sobre el pendrive del funcionario nacional.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este viernes que "si Adorni fuera peronista estaría preso", al responder a una pregunta de la prensa sobre el caso del jefe de Gabinete.
De esta forma, Kicillof trazó una diferencia que existiría, a su entender, con el caso de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien cumple prisión domiciliaria por la condena que recibió por la causa Vialidad.
Además, ironizó sobre la situación, pero "con respeto", como le pidieron. En este contexto y risueño, el gobernador Kicillof dijo: "Yo estoy buscando un pendrive para los recursos de la provincia".
De esa forma, aludió a la explicación que Adorni dio sobre su fortuna en criptomonedas, ya que dijo tener un capital equivalente a uno 500.000 dólares en Bitcoin almacenado de forma física en un pendrive, o billetera fría, por fuera del sistema financiero.
La declaración patrimonial de Manuel Adorni, y su posterior justificación, generó un terremoto digital. De acuerdo a un estudio sobre contenidos en las redes, la consultora Enter, el jefe de Gabinete cosechó un pico histórico de menciones en internet con un detalle no menor: sumergido en una ola de críticas que provienen incluso de las filas de sus propios votantes de La Libertad Avanza.
El trabajo relevó la actividad de las principales redes sociales entre el 10 y el 11 de junio, día en el que Adorni dio a conocer detalles de su incremento patrimonial. El ministro coordinador funcionario justificó su riqueza alegando haber ganado US$ 300.000 tras invertir en Bitcoin entre los años 2013 y 2014.
Tras esa justificación, la explosión en la conversación digital fue inmediata. El caso registró un crecimiento exponencial en apenas 24 horas, con un pico de menciones, que pasaron de 135.000 el 10 de junio a un récord de 323.146 menciones el 11 de junio, movilizando a 191.000 usuarios únicos.