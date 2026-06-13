Adorni acelera su desembarco en el Senado

Sesión especial

La oposición, por su parte, presentó un pedido de sesión especial en Diputados para el próximo 23 de junio con el objetivo de tratar distintos pedidos de informes, una interpelación al jefe de Gabinete y una posible moción de censura. La iniciativa fue impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios legislativos.

Los bloques que promueven la medida sostienen que existen inconsistencias y omisiones en las declaraciones presentadas por Adorni ante organismos de control. Además, cuestionan el incremento patrimonial registrado desde su llegada al Gobierno y reclaman explicaciones sobre distintos aspectos vinculados a su situación económica.

En paralelo, el interbloque de senadores peronistas encabezado por José Mayans presentó un proyecto para convocar a una sesión especial destinada a debatir una interpelación y una eventual moción de censura, apoyándose en las facultades previstas por el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Mientras tanto, el diputado Oscar Zago, titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y exintegrante de La Libertad Avanza, anticipó que su bloque dará quórum para una eventual interpelación. También consideró que el funcionario debería brindar explicaciones ante el Congreso por las diferencias detectadas en sus declaraciones públicas sobre el tema.

Más allá de las posiciones encontradas, tanto en sectores de la oposición como entre algunos aliados parlamentarios del Gobierno existe coincidencia en que la presentación del 2 de julio será una instancia clave para conocer las respuestas de Adorni sobre las denuncias y cuestionamientos que enfrenta.

Antes de esa fecha, los senadores podrán remitir preguntas por escrito que deberán ser contestadas por el jefe de Gabinete. En su anterior exposición ante la Cámara de Diputados, realizada el 29 de abril, el funcionario respondió cerca de 4.800 consultas formuladas por los distintos bloques parlamentarios.