Adorni acelera su desembarco en el Senado

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su informe de gestión ante la Cámara alta el 2 de julio en medio de pedidos de interpelación.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará el próximo 2 de julio ante el Senado para brindar su informe de gestión, en cumplimiento del mandato constitucional que obliga al funcionario a concurrir periódicamente al Congreso. La confirmación de la fecha se produjo en medio de la controversia generada por las omisiones detectadas en sus declaraciones juradas y mientras distintos sectores de la oposición impulsan una interpelación y una eventual moción de censura.
La visita fue acordada entre el Gobierno y las autoridades del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La decisión llega en un contexto de creciente tensión política luego de que Adorni reconociera que no había incluido en su declaración patrimonial ahorros superiores a los 500 mil dólares.
La situación derivó en cuestionamientos de bloques opositores y también de algunos sectores que habitualmente acompañan al oficialismo en el Congreso. Desde el PRO y la Unión Cívica Radical reclamaron explicaciones públicas y pidieron que el jefe de Gabinete concurra al Parlamento para responder las consultas de los legisladores.
En ese marco, el senador radical Eduardo "Peteco" Vischi y el legislador del PRO Martín Goerling plantearon la necesidad de que Adorni brinde precisiones sobre su situación patrimonial. Al mismo tiempo, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió pedidos para avanzar con las gestiones que permitan concretar la presentación del funcionario ante la Cámara alta.
La oposición, por su parte, presentó un pedido de sesión especial en Diputados para el próximo 23 de junio con el objetivo de tratar distintos pedidos de informes, una interpelación al jefe de Gabinete y una posible moción de censura. La iniciativa fue impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios legislativos.
Los bloques que promueven la medida sostienen que existen inconsistencias y omisiones en las declaraciones presentadas por Adorni ante organismos de control. Además, cuestionan el incremento patrimonial registrado desde su llegada al Gobierno y reclaman explicaciones sobre distintos aspectos vinculados a su situación económica.
En paralelo, el interbloque de senadores peronistas encabezado por José Mayans presentó un proyecto para convocar a una sesión especial destinada a debatir una interpelación y una eventual moción de censura, apoyándose en las facultades previstas por el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Mientras tanto, el diputado Oscar Zago, titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y exintegrante de La Libertad Avanza, anticipó que su bloque dará quórum para una eventual interpelación. También consideró que el funcionario debería brindar explicaciones ante el Congreso por las diferencias detectadas en sus declaraciones públicas sobre el tema.
Más allá de las posiciones encontradas, tanto en sectores de la oposición como entre algunos aliados parlamentarios del Gobierno existe coincidencia en que la presentación del 2 de julio será una instancia clave para conocer las respuestas de Adorni sobre las denuncias y cuestionamientos que enfrenta.
Antes de esa fecha, los senadores podrán remitir preguntas por escrito que deberán ser contestadas por el jefe de Gabinete. En su anterior exposición ante la Cámara de Diputados, realizada el 29 de abril, el funcionario respondió cerca de 4.800 consultas formuladas por los distintos bloques parlamentarios.
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