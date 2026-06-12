Causa Adorni: analizan ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito

Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni es investigado, por el juez Ariel Lijo, en un expediente por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este cuando el funcionario viajo en avión privado, y en otro que se centra en el vínculo de la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, con tres compañías contratistas de Estado.

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Adorni omitió presentar el patrimonio de su esposa en su última declaración jurada

En el marco de la investigación judicial que se sigue en contra de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la Oficina Anticorrupción (OA) remitió a la Justicia la nueva presentación patrimonial del funcionario (correspondiente al período 2025), junto con las declaraciones rectificativas de los dos años anteriores.

Sin embargo, el organismo no pudo enviar el anexo reservado de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que el funcionario omitió presentarlo.

La ausencia de esta documentación genera suspicacias en Comodoro Py, ya que impide obtener una fotografía completa y consolidada del patrimonio familiar. Esto ocurre, además, en un momento crucial: el propio Adorni modificó aspectos centrales de sus presentaciones anteriores para justificar sus gastos e inversiones, movimientos que ahora la Justicia busca contrastar.

Desde el entorno más cercano al jefe de Gabinete restaron importancia a la omisión y alegaron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar el sobre cerrado, fecha en la que opera el vencimiento general de las declaraciones juradas ante la OA. Por su parte, el propio Adorni manifestó públicamente estar "a disposición de la Justicia en lo que requiera"