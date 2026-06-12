Causa Adorni: analizan ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito

El fiscal de la causa extendería el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pedirá más medidas de prueba por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal Gerardo Pollicita evalúa como continuar con el avance de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ílicito, luego de que el funcionario cumpliera con la presentación de su declaración jurada, y todo indica que va a extender el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pedirá más medidas de prueba.
Es que la presentación que hizo ante la Oficina Anticorrupación (OA) alude a bitcoins adquiridos antes de que se conviertiera en funcionario.
Pollicita ya tiene la declaración pública de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa Bettina Angeletti, pero aún espera que le envíen la información reservada, y tras eso definirá si amplía el objeto de la investigación.
La Fiscalía, para revisar la documentación, tiene la colaboración de la DAFI, que es la Unidad del Ministerio Público dedicada a investigaciones Económicas y Financieras.
Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni es investigado, por el juez Ariel Lijo, en un expediente por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este cuando el funcionario viajo en avión privado, y en otro que se centra en el vínculo de la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, con tres compañías contratistas de Estado.
En el marco de la investigación judicial que se sigue en contra de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la Oficina Anticorrupción (OA) remitió a la Justicia la nueva presentación patrimonial del funcionario (correspondiente al período 2025), junto con las declaraciones rectificativas de los dos años anteriores.
Sin embargo, el organismo no pudo enviar el anexo reservado de su esposa, Bettina Angeletti, debido a que el funcionario omitió presentarlo.
La ausencia de esta documentación genera suspicacias en Comodoro Py, ya que impide obtener una fotografía completa y consolidada del patrimonio familiar. Esto ocurre, además, en un momento crucial: el propio Adorni modificó aspectos centrales de sus presentaciones anteriores para justificar sus gastos e inversiones, movimientos que ahora la Justicia busca contrastar.
Desde el entorno más cercano al jefe de Gabinete restaron importancia a la omisión y alegaron que el funcionario tiene tiempo hasta el 31 de julio para entregar el sobre cerrado, fecha en la que opera el vencimiento general de las declaraciones juradas ante la OA. Por su parte, el propio Adorni manifestó públicamente estar "a disposición de la Justicia en lo que requiera"
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