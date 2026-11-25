La parcela pertenece a Lacustre del Sud SA, que había ofrecido venderle el inmueble a la Provincia por unos u$s3 millones, en el marco del derecho de preferencia previsto por la legislación santacruceña. Sin embargo, el Consejo Agrario Provincial comunicó que el Estado no ejercería esa opción.

La decisión fue cuestionada por el diputado Carlos Alegría, quien solicitó conocer qué evaluación técnica respaldó la negativa del Gobierno a quedarse con las tierras. El interrogante gira alrededor de una operación en la que la Provincia desistió de comprar el predio y posteriormente habilitó una excepción que permitió avanzar con su adquisición por parte de la firma de capitales emiratíes.

Las dudas sobre la inversión y la cantidad de habitaciones

Las cifras difundidas sobre el proyecto también despertaron interrogantes. De acuerdo con el análisis publicado por Ámbito, una inversión de u$s100 millones para construir 24 alojamientos no parece coincidir con los valores que surgen de calcular los costos de edificación.

Si se toma como referencia un costo de construcción de u$s3.000 por metro cuadrado, ese presupuesto permitiría levantar aproximadamente 33.333 metros cuadrados. Bajo el supuesto de habitaciones de 50 metros cuadrados, la superficie equivaldría a unas 667 habitaciones, una dimensión muy superior a los 24 alojamientos mencionados en la presentación.

La estimación abre preguntas sobre la verdadera escala del emprendimiento y la cantidad de visitantes que podría recibir. Con ese número de habitaciones, el complejo tendría capacidad para alojar a unas 1.300 personas simultáneamente. Sin embargo, los detalles definitivos del proyecto, sus características constructivas y las autorizaciones ambientales no aparecen explicitados en la información difundida.

El antecedente más cercano se remonta a 2023, cuando Lacustre del Sud había presentado ante el Consejo Agrario Provincial una propuesta para construir una senda peatonal de aproximadamente 15 kilómetros, con cinco refugios de hasta 32 metros cuadrados cada uno. Aquella iniciativa estaba en estudio y nunca recibió autorización. Su alcance era muy diferente del emprendimiento turístico que ahora se busca desarrollar.

La Justicia Federal frenó la transferencia de las tierras

La controversia llegó también al ámbito legislativo y judicial. Ante los cuestionamientos por la excepción concedida y el pedido de informes en la Legislatura, la Justicia Federal ordenó frenar los cambios de titularidad de las parcelas G2 y G3, que comprenden las 21 hectáreas involucradas en la operación.

La medida se mantendrá mientras se determina qué tribunal debe intervenir en el expediente. De esta manera, la transferencia de las tierras quedó momentáneamente suspendida, aunque el decreto firmado por Vidal continúa siendo el eje de los cuestionamientos.

El caso pone bajo discusión el alcance de las excepciones a las normas de protección ambiental y el papel del Estado provincial en una operación inmobiliaria entre privados. También deja planteados interrogantes sobre la evaluación del impacto ambiental, las dimensiones reales del complejo y las condiciones que permitieron habilitar un emprendimiento turístico de lujo en un entorno protegido frente al glaciar Perito Moreno.