El gobernador de Santa Cruz firmó una excepción que permitió avanzar con la venta de 21 hectáreas a una empresa vinculada a un magnate emiratí. El proyecto turístico genera interrogantes por su inversión y su posible impacto ambiental. La Justicia Federal frenó la transferencia.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quedó en el centro de la polémica por un decreto que habilitó una operación inmobiliaria millonaria frente al glaciar Perito Moreno. La medida permitió sortear restricciones que protegían un área de alto valor ambiental y abrió el camino para que un grupo empresario vinculado a capitales árabes avanzara con la compra de un predio de 21 hectáreas.
La decisión quedó plasmada en el decreto 915/2026, mediante el cual Vidal autorizó, por única vez y con carácter excepcional, una operación que no hubiera podido concretarse bajo las condiciones anteriores. La beneficiaria es ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad controlada desde Dubái y vinculada al magnate Ali Saeed Juma Albwardy.
La empresa busca desarrollar el denominado Master Plan Ecocentro, un complejo turístico de alta gama que, según la presentación conocida, contempla 24 alojamientos. La inversión anunciada rondaría los 100 millones de dólares y las tarifas podrían alcanzar los u$s2.000 por noche.
El punto central de la controversia es que la posibilidad de construir resulta determinante para el valor de las tierras. Sin esa autorización, el terreno tenía fuertes restricciones de uso y su atractivo económico era muy diferente. Por eso, el decreto provincial terminó siendo una condición clave para avanzar con el negocio entre privados.
La parcela pertenece a Lacustre del Sud SA, que había ofrecido venderle el inmueble a la Provincia por unos u$s3 millones, en el marco del derecho de preferencia previsto por la legislación santacruceña. Sin embargo, el Consejo Agrario Provincial comunicó que el Estado no ejercería esa opción.
La decisión fue cuestionada por el diputado Carlos Alegría, quien solicitó conocer qué evaluación técnica respaldó la negativa del Gobierno a quedarse con las tierras. El interrogante gira alrededor de una operación en la que la Provincia desistió de comprar el predio y posteriormente habilitó una excepción que permitió avanzar con su adquisición por parte de la firma de capitales emiratíes.
Las cifras difundidas sobre el proyecto también despertaron interrogantes. De acuerdo con el análisis publicado por Ámbito, una inversión de u$s100 millones para construir 24 alojamientos no parece coincidir con los valores que surgen de calcular los costos de edificación.
Si se toma como referencia un costo de construcción de u$s3.000 por metro cuadrado, ese presupuesto permitiría levantar aproximadamente 33.333 metros cuadrados. Bajo el supuesto de habitaciones de 50 metros cuadrados, la superficie equivaldría a unas 667 habitaciones, una dimensión muy superior a los 24 alojamientos mencionados en la presentación.
La estimación abre preguntas sobre la verdadera escala del emprendimiento y la cantidad de visitantes que podría recibir. Con ese número de habitaciones, el complejo tendría capacidad para alojar a unas 1.300 personas simultáneamente. Sin embargo, los detalles definitivos del proyecto, sus características constructivas y las autorizaciones ambientales no aparecen explicitados en la información difundida.
El antecedente más cercano se remonta a 2023, cuando Lacustre del Sud había presentado ante el Consejo Agrario Provincial una propuesta para construir una senda peatonal de aproximadamente 15 kilómetros, con cinco refugios de hasta 32 metros cuadrados cada uno. Aquella iniciativa estaba en estudio y nunca recibió autorización. Su alcance era muy diferente del emprendimiento turístico que ahora se busca desarrollar.
La controversia llegó también al ámbito legislativo y judicial. Ante los cuestionamientos por la excepción concedida y el pedido de informes en la Legislatura, la Justicia Federal ordenó frenar los cambios de titularidad de las parcelas G2 y G3, que comprenden las 21 hectáreas involucradas en la operación.
La medida se mantendrá mientras se determina qué tribunal debe intervenir en el expediente. De esta manera, la transferencia de las tierras quedó momentáneamente suspendida, aunque el decreto firmado por Vidal continúa siendo el eje de los cuestionamientos.
El caso pone bajo discusión el alcance de las excepciones a las normas de protección ambiental y el papel del Estado provincial en una operación inmobiliaria entre privados. También deja planteados interrogantes sobre la evaluación del impacto ambiental, las dimensiones reales del complejo y las condiciones que permitieron habilitar un emprendimiento turístico de lujo en un entorno protegido frente al glaciar Perito Moreno.
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