El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales había declarado el homenaje a Santucho de interés institucional y dispuso la instalación de una escultura en el patio de la sede de Constitución, en Santiago del Estero 1029. La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la Carrera de Sociología.

"La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años '70 es una constante. Me parece que habilita un debate, bienvenido sea el debate, bienvenida sea la posibilidad de discutir", había expresado la decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, en declaraciones radiales.

Mario Santucho murió el 19 de julio de 1976 en un operativo militar realizado en Villa Martelli.

Y continuó: "La figura de Santucho me parece que engloba un conjunto mayor de apuestas en las cuales la lucha armada fue una opción de esa generación que no es extrapolable a la actualidad. Igual, no estoy reivindicando ese período".

"Me parece que en democracia tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó caro su opción de vida y política", agregó.

Santucho fue fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante de su versión militar guerrillera, el ERP. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo militar en la localidad bonaerense de Villa Martelli.