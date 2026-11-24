La decisión fue tomada en una reunión virtual del Consejo Directivo de la facultad. El reconocimiento al exlíder del ERP iba a realizarse el próximo 10 de diciembre.
La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió suspender este martes el homenaje al exlíder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre en la sede ubicada en el barrio de Constitución.
El Consejo Directivo de la facultad dio marcha, luego de una reunión desarrollada de manera virtual. De los asistentes al encuentro, 15 votaron a favor de “dejar sin efecto en todos sus términos y consideraciones la resolución del Consejo Directivo 504 del 2026” que autorizaba el homenaje a Santucho y sólo uno se manifestó en contra.
El anuncio del reconocimiento al exlíder del ERP había generado amplias repercusiones. De hecho, el gobierno de Javier Milei había hecho un pedido formal para suspender la actividad, al solicitarle al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, “evitar que se realice este repudiable homenaje” y exigir que “se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria”.
Además, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, había anticipado que promovería una declaración de rechazo en el Consejo Superior de la universidad. “Estoy convencido que la universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, afirmó.
El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales había declarado el homenaje a Santucho de interés institucional y dispuso la instalación de una escultura en el patio de la sede de Constitución, en Santiago del Estero 1029. La iniciativa fue impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la Carrera de Sociología.
"La reivindicación por parte de los estudiantes de la militancia de los años '70 es una constante. Me parece que habilita un debate, bienvenido sea el debate, bienvenida sea la posibilidad de discutir", había expresado la decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, en declaraciones radiales.
Y continuó: "La figura de Santucho me parece que engloba un conjunto mayor de apuestas en las cuales la lucha armada fue una opción de esa generación que no es extrapolable a la actualidad. Igual, no estoy reivindicando ese período".
"Me parece que en democracia tenemos que reivindicar y reconocer las trayectorias militantes de una generación que pagó caro su opción de vida y política", agregó.
Santucho fue fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y comandante de su versión militar guerrillera, el ERP. Murió el 19 de julio de 1976 en un operativo militar en la localidad bonaerense de Villa Martelli.
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