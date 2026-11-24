Constan mensajes en los que transmite instrucciones a funcionarios de la agencia para remover personal o “congelar” pagos por “jugar mal”. En esas comunicaciones, él propio Atchabaian se presenta como un “soldado” de la firma.

Algunos de estos mensajes le fueron exhibidos hoy durante su indagatoria. Fuentes judiciales dijeron que no reconoció nada puntual sobre los chats que lo podían vincular con posibles delitos y evaluaron que, en ese sentido, su declaración fue algo “contradictoria”.

Su situación judicial

Atchabahian fue el único de los imputados que estuvo detenido en la causa, aunque por un breve período y bajo arresto domiciliario. Además, registra un largo recorrido como funcionario del ámbito de la Salud. Fue secretario de esa área en el municipio de Pilar, funcionario del Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la propia Andis durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei, no ocupó ningún cargo público.