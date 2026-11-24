El médico Pablo Atchabahian admitió haber cobrado un sueldo informal por llevar información a la empresa y negó las demás acusaciones en su contra.
El médico Pablo Atchabahian admitió haber hecho lobby de la droguería Suizo Argentina a cambio de un sueldo cobrado en la informalidad, al ser indagado este martes, por segunda vez, en la causa que investiga múltiples irregularidades en la disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que estuvo a cargo de Diego Spagnuolo.
El profesional negó haber tenido injerencia en la conducción del disuelto organismo, tal como sostiene la acusación judicial en su contra.
Según informa La Nación, en su indagatoria, Atchabahian aseguró que la droguería le pagaba por suministrar información y acercarle oportunidades de negocios a la empresa. En su testimonio aseguró que inicialmente cobraba $2 millones; luego, $5 millones, y más adelante esa cifra volvió a incrementarse. Ese acuerdo de trabajo, según declaró Atchabahian, lo logró con las “autoridades” de la Suizo Argentina.
El fiscal Franco Picardi le atribuye a Atchabahian una función que va más allá de lo declarado y sostiene que fue un director informal del organismo estatal que impartía instrucciones a sus funcionarios desde afuera. Lo fundamentó sobre la base de conversaciones recuperadas de teléfonos celulares.
Constan mensajes en los que transmite instrucciones a funcionarios de la agencia para remover personal o “congelar” pagos por “jugar mal”. En esas comunicaciones, él propio Atchabaian se presenta como un “soldado” de la firma.
Algunos de estos mensajes le fueron exhibidos hoy durante su indagatoria. Fuentes judiciales dijeron que no reconoció nada puntual sobre los chats que lo podían vincular con posibles delitos y evaluaron que, en ese sentido, su declaración fue algo “contradictoria”.
Atchabahian fue el único de los imputados que estuvo detenido en la causa, aunque por un breve período y bajo arresto domiciliario. Además, registra un largo recorrido como funcionario del ámbito de la Salud. Fue secretario de esa área en el municipio de Pilar, funcionario del Ministerio de Salud bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal y director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la propia Andis durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, durante la gestión de Javier Milei, no ocupó ningún cargo público.
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