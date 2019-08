En las imágenes, grabadas en abril pasado, la funcionaria se encuentra dialogando con una mujer de Morón, quien le revela que hay un vecino que la acosa.

“Hay un hombre que me acosa constantemente”, manifiesta la joven. Inmediatamente, Vidal le expresa que va a ir a hablar con él. “Yo le voy a decir la verdad. Que yo me enteré del caso, que sé lo que está pasando, que nosotros te estamos acompañando. Para que él sepa que no estás sola”, agregó.

La siguiente toma muestra a la Gobernadora golpeando la puerta del acusado, pero nadie salió a contestar su llamado.

"Buen día Horacio. Soy María Eugenia Vidal, la gobernadora. Sé que estás ahí porque los vecinos me dijeron que estabas, aunque no me quieras abrir. Solo para decir que estuve reunida con (dice el nombre de la joven) y con su hija (dice el nombre de la madre). Que ya sé lo que está pasando. Que me contó que te denunció y que vamos a seguir acompañándola. Va a venir un fiscal a verla para que haga de nuevo una denuncia. Así que solamente para que sepas que la estamos acompañando y que la vamos a acompañar para que no le pase nada. Era solamente eso. Hasta luego", expresó en voz alta Vidal frente al domicilio del hombre.

Polémica por video viralizado de Vidal con una víctima de violencia de género

Desde el entorno de la dirigente confirmaron que el video fue filtrado y que se encuentran investigando para dar con el responsable.

Las imágenes del accionar de la funcionaria viralizadas este viernes en las diferentes redes sociales superaron las 400 mil reproducciones, pero generaron polémica por su accionar.

Embed El video de @mariuvidal “defendiendo a la vecina” es el ejemplo de cómo gobierna @juntoscambioar: para las cámaras. Dejando a su paso vacío, falta de respuesta e irresponsabilidad ante un tema tan delicado. https://t.co/7EnhASks6T — Malena Galmarini (@MalenaMassa) 16 de agosto de 2019

Embed Desde la RAF @abogfeministas repudiamos la utilización política de la violencia contra las mujeres que realizó la Gobernadora María Eugenia Vidal #NoEnNuestroNombre pic.twitter.com/iwQQoU7jfK — Yamila Carballido (@YamiCarballido) 16 de agosto de 2019

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes:

http://www.jus.gob.ar/atencion-al-ciudadano/guia-de-derivaciones/violencia-familiar.aspx