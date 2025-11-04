Política |

Presupuesto 2026: LLA y logró dictamen con voto doble de Benegas Lynch

El Gobierno logró una victoria en Diputados a partir de la decisión del presidente de la comisión y del apoyo que PRO y del radicalismo.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este martes una victoria clave en el Congreso Nacional al obtener el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, el primero que intenta aprobar desde su llegada a la Casa Rosada hace casi un par de años.

La definición en la Comisión de Presupuesto de Diputados fue ajustada y se desempató gracias al voto doble del presidente del cuerpo, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien reemplaza a José Luis Espert.

La votación finalizó empatada 20 a 20. La Libertad Avanza (LLA) sumó el apoyo (con disidencias parciales) del PRO, la UCR e Innovación Federal, alcanzando 20 firmas.

image

Mientras que Unión por la Patria (UP) obtuvo la misma cantidad de apoyos. Benegas Lynch, en su rol de presidente de la comisión, inclinó la balanza para el oficialismo, que llegó a 21 firmas.

El resto de los bloques opositores presentaron dictámenes propios, incluyendo uno de Encuentro Federal, el MID y Democracia (seis firmas) y otro del Frente de Izquierda (FITU), que mantuvo su rechazo total.

Cuál fue el rol de Diego Santilli y los gobernadores

Un gesto político que marcó la jornada fue la presencia del diputado y futuro ministro del Interior, Diego Santilli, quien aún no renunció a su banca. Su participación se interpretó como una señal del Gobierno hacia los sectores "dialoguistas" y, especialmente, hacia los gobernadores.

Ahora, la verdadera negociación se traslada al recinto. "Ahora empieza un proceso de gobernadores que necesitan obras o avales para endeudarse, y cada voto vale mucho", explicó un diputado opositor.

