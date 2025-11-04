Milei recibió al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas

El encuentro de Milei con Lamelas comenzó poco después de las 17 y se llevó adelante tan solo unas horas antes de que el mandatario vuelva a viajar a Miami y a Nueva York para participar de un evento y mantener reuniones con inversores.

Se trató de un acto protocolar en el que el jefe de Estado recibe las credenciales correspondientes por parte del representante extranjero, y también de los enviados por Austria, Gerhard Mayer; Bélgica, Hubert Raymond Cooreman; la Unión Europea, Erik Hoeg; Gran Bretaña, David Seldon Cairns, y Suiza, Andrea Semadeni.

image

Poco antes de recibir la documentación de los diplomáticos en el Salón Blanco de la sede de Gobierno, el Presidente se dirigió a su despacho con Lamelas para mantener una conversación privada.

De ese encuentro participaron también el flamante canciller, Pablo Quirno, por la delegación local, y la encargada de Negocios en Buenos Aires, Heidi Gómez Rápalo, por parte de los visitantes.

Este lunes, Lamelas, el flamante representante del presidente Donald Trump en Buenos Aires, entregó copia de cartas credenciales al canciller Pablo Quirno y así completó el trámite que formalizó el inicio de su misión.

“¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los Presidentes Javier Milei y Donald Trump”, anunció la Cancillería argentina mediante una publicación en redes sociales.

El desembarco de Lamelas, quien había arribado a Buenos Aires el viernes pasado, se produce en medio de la profundización del alineamiento del Gobierno de Milei detrás del de Donald Trump, luego del auxilio económico que activó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mediante un swap de 20.000 millones de dólares.

Lamelas es un médico y empresario de origen cubano que fue aportante de la campaña del actual presidente republicano.