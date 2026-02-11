Pullaro dijo que "fue un reclamo justo" y anunció un aumento de sueldo

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aseguró Pullaro esta tarde durante conferencia de prensa realizada en la Sede de Gobierno, en Rosario.

El mandatario santafesino explicó que "hoy el sueldo va entre 960.000 pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos".

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, destacó Pullaro.

“Dicho esto, y habiendo atendido todas las demandas, entendemos que no hay ninguna razón para que siga habiendo una movilización pacífica fuera de la unidad regional”, afirmó el mandatario, y aseguró que, una vez terminada la conferencia, firmaría el decreto que establece los aumentos salariales.

Luego del anuncio de Pullaro, se pudieron ver imágenes televisivas en la que los efectivos policiales comenzaron a retirarse de donde estaban reunidos, dándole fin a la protesta. Varios festejaron e incluso hicieron sonar las sirenas de sus patrulleros como signo de celebración.

Pullaro remarcó, además, el gran trabajo de las fuerzas de seguridad en los últimos años para reducir la inseguridad en la provincia.

Más temprano, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había comunicado que levantaban las sanciones a los efectivos pasados a disponibilidad por las manifestaciones que derivaron en incidentes.