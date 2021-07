De esa manera, habrá triunfado la posición más dura que sostienen desde el Ministerio de Salud, donde la preocupación por la posibilidad de que ingresen de manera masiva pasajeros que traigan la cepa Deltaal país es muy alta. En el entorno de Carla Vizzotti aseguran que no es prudente modificar el cupo de 600 pasajeros que ingresan al país por día en este momento.

Sin embargo, en torno al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tenían la esperanza de que para esta renovación del DNU se pudiera flexibilizar un poco esta cifra. Pero esa ilusión acabó, especialmente cuando se supo que otros dos pasajeros trajeron la cepa Delta, y ya son 7 los afectados por esta variante del Covid, aunque por el momento no se detectó circulación comunitaria.

En paralelo con la discusión sobre cómo avanzar en la flexibilización del cupo de 600 pasajeros en las próximas semanas —entre 3 y 4 según la duración que tendría el flamante DNU—, en el Gobierno avanzan con la posibilidad de organizar vuelos especiales que permitan que quienes están varados fuera del país regresen.

Conjuntamente apuntan al cumplimiento del aislamiento que deben respetar quienes vuelven del extranjero. La encargada de poner el énfasis en este punto fue la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano —y virtual candidata a diputada nacional por Santa Fe—, quien precisó que “los últimos dos casos que se han detectado de la variante Delta han sido a los tres días de haber llegado y el otro al séptimo día”. Por eso, aseguró “queremos que la sociedad entienda que no es un capricho que hay que llegar y estar aislado”.

Carignano contó que a estas últimas dos personas se les manifestó el virus a los tres días de estar en su casa. “Si hubieran estado dando vueltas, hubieran propagado la variante Delta por todos lados”, remarcó. Y enfatizó que “es muy importante como subirse con un PCR y hacerse el antígeno en Ezeiza”.

Mientras busca frenar el ingreso de personas que potencialmente podrían traer la variante Delta del Covid, el Gobierno apunta a acelerar la vacunación, para tratar de garantizar que haya un mayor universo de vacunados cuando —inexorablemente— esa variante llegue.

La prórroga del DNU por 3 o 4 semanas —como se decía en la Casa Rosada que ocurrirá este viernes 9 de julio— es de una manera solapada el reconocimiento del fracaso del proyecto del Ley Pandemia, con el que el Gobierno buscó dar un marco legal a semáforo epidemiológico para evitar estar dictando decretos cada dos o tres semanas.

Pero ese proyecto no avanzó en el Congreso, y por eso en este Día de la Independencia, Alberto Fernández no sólo viajará a Tucumán para conmemorar la fecha patria, sino que también se ocupará de supervisar cada detalle de la prórroga del DNU. El mismo decreto que tiene que renovar porque los diputados de su partido no pudieron garantizarle una ley marco que evitara ponerlo en esta situación, una vez más.