Prevén inflación de 3,2% para junio y 48% para todo el año

La expectativa de inflación para 2021 fue tres décimas de punto porcentual inferior a la del relevamiento previo, en el marco de lo que la autoridad monetaria evaluó como "una trayectoria levemente descendente en la inflación promedio mensual".

Entre otras de las previsiones destacadas en el REM, se ajustaron a la baja las proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal, con un dólar oficial a $108,10 para diciembre (-$2,13 por dólar respecto del REM previo), contemplando que se ubique en $156,00 por dólar a fines de 2022.

Por otra parte, se espera un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real para 2021 de 6,3% (0,3 pp más que en la consulta previa), luego de registrarse en 2020 una caída de 9,9%.

rem (1).png La inflación prevista para los próximos meses.

En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el segundo trimestre del año se redujo en 0,3 pp con relación a la encuesta previa hasta -2,5%, con un crecimiento de 0,5% para el tercero y 0,8% para el cuarto y último trimestre del año.

Respecto al valor de las exportaciones (FOB), estiman que para 2021 ascenderían a US$ 66.433 millones, incrementándose en US$ 1.127 millones con relación al último REM y US$ 11.549 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones).

En tanto, el valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 53.391 millones, esto es US$ 1.338 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 11.035 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones).

Por otra parte, la proyección provista para la desocupación abierta para el segundo trimestre de 2021 sería de 11%, reduciéndose 0,8 p. respecto a lo previsto en la última encuesta.

Para el tercer trimestre, la mediana de los pronósticos disminuye 0,5 p.p. hasta 10,7%, valor que se mantendría en el último trimestre de 2021 (-0,4 p.p. en relación con lo proyectado un mes atrás).

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario que realizan las consultoras económicas para 2021 disminuyó hasta $ 1.587 miles de millones ($73,5 mil millones menos que el último REM) tras registrarse un déficit de $ 1.750 miles de millones en 2020, en tanto se prevé un déficit de $1.554 miles de millones para 2022.