Bronca de Marixa Balli con Luis Caputo por la ropa "no" comprada en Argentina: "Es ofensivo"

"Yo no compré nunca en mi vida ropa en la Argentina porque era un robo”, dijo el ministro de Economía, durante una entrevista con Eduardo Feimann, en Radio Mitre. Y la respuesta de la empresaria y actual panelista de A la Barbarossa, en las mañanas de Telefe, no tardó en llegar...

“Si sos ministro y trabajás en la política argentina, no podés decir que nunca compraste ropa en la Argentina...“, fue la primera reacción de Marixa, tras escuchar los dichos del funcionario público, intentando responder con cierto tono simpático aunque, claro, se notaba su molestia con el tema.

"Pero aparte, porque tenés la posibilidad de viajar. La gente que vive en la Argentina y que no puede viajar, que apenas puede pagar el boleto de colectivo, es ofensivo esto", manifestó Balli, al aire, firme en su posición. “Lo digo con buena onda, eh, soy apartidaria. Pero soy realista, soy un ciudadano realista de lo que laburo, que me rompo el alma...".

CON LA VOZ DE LA EXPERIENCIA

"Lo que pasa es que vos tenés que pagar cargas sociales, 35% de ganancia, Arba y todo lo que hay que pagar. Los impuestos son muy caros. Bajen los impuestos y todo va a poder ser mucho más normal”, expresó Marixa, desde su visión, considerando que se dedica al rubro industrial hace muchísimos años y conoce el negocio delante y detrás del mostrador.

“O sea, colaboren con la empresa, no solo con las grandes empresas que son millonarios, con las pymes, porque este país se sostiene con los trabajadores. Entonces, ¿ayudamos a los trabajadores? ¿O los vamos a hacer bosta? Entonces nosotros podemos comprar en Europa, en cualquier lado, porque viajamos mucho", cerró, Balli. Corta la bocha.