Ricardo Quintela dijo que "hay que presionar a la Corte" por la libertad de Cristina

En ese marco, consideró que "hay que presionar a la Corte Suprema para que revea y modifique esta situación". De ese modo, se refirió a la prisión domiciliaria que desde hace un año tiene a la expresidente cumpliendo condena en su piso de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Cristina Cristina Kirchner salió al balcón a saludar a la militancia.

"Es absolutamente incorrecto, injusto y no se ajusta a derecho la sentencia de Cristina", sostuvo el mandatario riojano aunque en medio de su argumento disparó: "No tengo pruebas, pero tengo certeza”.

El riojano consideró que “la presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría".

La presidenta "no puede ser responsable de los desmanes o de los desmanejos financieros”, conjeturó a la vez que lanzó cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial al señalar que “es muy difícil gobernar con la justicia lerda, perezosa y que no decide en tiempo y en forma sobre temas que están vinculados a los intereses de la mayoría de los argentinos”.

Sobre las perspectivas del PJ para las elecciones de 2027, el gobernador, ex diputado y ex intendente sostuvo que “de seguir así, iríamos divididos".

Y, pidió a la dirigencia que tome "establecer un espacio común, donde podamos conversar muchos dirigentes representativos de las distintas provincias y del peronismo nacional para establecer reglas de juego claras, concretas”.