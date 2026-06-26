Ricardo Quintela dijo que "hay que presionar a la Corte" por la libertad de Cristina

El Gobernador de La Rioja se refirió a la situación judicial de la expresidenta y también habló sobre las divisiones internas del peronismo.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo este viernes que "hay que presionar a la Corte Suprema para que revea la injusta situación” de Cristina Fernández de Kirchner.
Pocos días después del banderazo para reclamar la libertad de la expresidenta, Quintela pidió presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pesar de que el máximo tribunal fue el que hace un año confirmó la sentencia y la inhabilitación a ejercer cargos públicos.
"A la Corte se presiona primero tomando el poder y hablando con ellos", se sinceró el mandatario peronista en diálogo con un programa de FutuRock.
Mientras que intentó defender a Cristina de las acusaciones por los desvíos de fondos y coimas en la obra pública y señaló: "No tengo pruebas pero tengo certezas" de su presunta inocencia. Y, argumentó que "la presidenta no puede ser responsable de los manejos" de sus funcionarios.
En ese marco, consideró que "hay que presionar a la Corte Suprema para que revea y modifique esta situación". De ese modo, se refirió a la prisión domiciliaria que desde hace un año tiene a la expresidente cumpliendo condena en su piso de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
"Es absolutamente incorrecto, injusto y no se ajusta a derecho la sentencia de Cristina", sostuvo el mandatario riojano aunque en medio de su argumento disparó: "No tengo pruebas, pero tengo certeza”.
El riojano consideró que “la presidenta es una responsable política, no administrativa ni financiera de lo que hace un funcionario de segunda, tercera o cuarta categoría".
La presidenta "no puede ser responsable de los desmanes o de los desmanejos financieros”, conjeturó a la vez que lanzó cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial al señalar que “es muy difícil gobernar con la justicia lerda, perezosa y que no decide en tiempo y en forma sobre temas que están vinculados a los intereses de la mayoría de los argentinos”.
Sobre las perspectivas del PJ para las elecciones de 2027, el gobernador, ex diputado y ex intendente sostuvo que “de seguir así, iríamos divididos".
Y, pidió a la dirigencia que tome "establecer un espacio común, donde podamos conversar muchos dirigentes representativos de las distintas provincias y del peronismo nacional para establecer reglas de juego claras, concretas”.
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